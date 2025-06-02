Ендокринолог розповів про продукти, які категорично не можна їсти за цукрового діабету

Що категорично не можна їсти за цукрового діабету / © Pixabay

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За словами ендокринолога Максима Горобейка, найважливішою рекомендацією за цукрового діабету є зменшення вживання вуглеводів. Звичайно, їх не можна повністю виключати з раціону, тому що вони дають нам енергію, яка потрібна для здорового і щасливого життя.

Цукор, каже лікар, нам дуже потрібен. І хоча, за діабету другого типу багато хто переходить на цукрозамінники, за статею, що вийшла 2018 року, цукрозамінники можуть нашкодити людському організму значно більше, ніж цукор.

Наприклад, стверджує Горобейко, у здорових людей, які не перебувають у групі ризику, однак регулярно вживають солодкі газовані напої з цукрозамінниками, вдвічі вищий ризик розвитку цукрового діабету в майбутньому.

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Ендокринолог каже, що люди, бачачи позначку Zero, часто п’ють напої без побоювань про своє здоров’я, але насправді вони руйнують клітини печінки, підшлункової залози, епітелій кишківника. А після цього розвивається цілий ланцюжок проблем.

Ще один поширений міф — шкода про вживання солодких фруктів. Однак, якщо людина вранці з’їла банан або солодке яблуко, а потім пішла займатися спортом, то вона може помітити, що рівень цукру спочатку піднявся, а після фізичної активності знову повернувся у норму. Цукор — це енергія, яка потрібна для занять спортом.

А ось класичний англійський сніданок зі смаженим яйцем, беконом і квасолею також значно піднімає цукор, але він пізніше тримається на такому рівні не 1-3 години, а значно більше. Вівсянка може затримувати високий рівень цукру на 4-5 годин.

Продукт, який ендокринолог не радить вживати за цукрового діабету — це рис. І тут немає різниці, чи це білий чи шліфований, чи коричневий. Також слід уникати борошняні вироби. А звичну українцям картоплю краще замінити на батат, він не містить такої великої кількості вуглеводів.

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