"Евакуацію зірвано": окупанти під Києвом так і не пропустили 50 автобусів з людьми

"Евакуацію зірвано": окупанти під Києвом так і не пропустили 50 автобусів з людьми

Окупанти не пустили колону з евакуйованими.

Із Бучі і Гостомеля Київської області сьогодні, 9 березня, де було домовлено про гуманітарний коридор для мирних людей, евакуювати мешканців неможливо, оскільки російські військові не дають клоні проїхати.

Про це інформує Бучанська міська рада.

"Евакуацію зірвано! Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - йдеться в повідомленні.

Із Ворзеля евакуація триває: вже друге рятівне коло зробили водії і перевозять жителів до Києва.

"Про можливість евакуюватися найближчими днями повідомлятимемо оперативно", - додали у міській раді.

Як повідомлялося:

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