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"Евакуацію зірвано": окупанти під Києвом так і не пропустили 50 автобусів з людьми

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"Евакуацію зірвано": окупанти під Києвом так і не пропустили 50 автобусів з людьми

УНІАН

Окупанти не пустили колону з евакуйованими.

Із Бучі і Гостомеля Київської області сьогодні, 9 березня, де було домовлено про гуманітарний коридор для мирних людей,  евакуювати мешканців неможливо, оскільки російські військові не дають клоні проїхати. 

Про це інформує Бучанська міська рада.

"Евакуацію зірвано!  Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - йдеться в повідомленні.

Із Ворзеля евакуація триває: вже друге рятівне коло зробили водії і перевозять жителів до Києва.

"Про можливість евакуюватися найближчими днями повідомлятимемо оперативно", - додали у міській раді.

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