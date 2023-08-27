Фахівці назвали дієту, що може знизити ризик серцевих проблем майже на 20% – дослідження

Нове дослідження показує, що навіть невелике зменшення споживання солі може бути корисним.

Відмова від солі в раціоні може знизити ризик серцевих проблем та інсульту майже на 20%.

Про це свідчать результати найбільшого дослідження у цій галузі, передає The Gurdian.

Дослідники розглядали, як саме додавання солі до їжі підвищує ймовірність серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Тепер експерти встановили, наскільки сильно ви можете змінити здоров’я свого серця – просто зменшивши кількість страв, до яких ви додаєте сіль, або взагалі відмовившись від неї.

Дослідники виявили, що ті, хто ніколи не додає солі в їжу, мають на 18% менше шансів розвинути фібриляцію передсердь (ФП), хворобу серця, порівняно з тими, хто це завжди робить. Кількість діагностованих захворювань у Британії зросла на 50% за останнє десятиліття до 1,5 мільйона.

ФП спричиняє нерегулярний і часто аномально швидкий пульс, що може призвести до запаморочення, задишки та втоми. Люди з ФП у п’ять разів частіше страждають від інсульту.

Провідний автор, доктор Юн Чон Парк з лікарні національного університету Кюнгпук, Південна Корея, сказав: "Наше дослідження показує, що менша частота додавання солі в їжу була пов’язана з меншим ризиком ФП".

Висновки представлені цими вихідними в Амстердамі на щорічній зустрічі Європейського товариства кардіологів, найбільшій у світі конференції серця.

У дослідженні використовувалися дані UK Biobank, який охоплює понад 500 000 людей у ​​віці від 40 до 70 років у Великобританії з 2006 по 2010 рік. Ті, хто вже мав ФП, ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність або інсульт на початку дослідження, були виключені.

Кожного запитали, як регулярно вони солять страви: "ніколи/рідко", "іноді", "зазвичай" або "завжди". Потім дослідники спостерігали за ними протягом 11 років, щоб побачити, як це вплинуло на них. Порівняно з тими, хто завжди солить їжу, ті, хто ніколи цього не робив, мали на 18% менше шансів страждати на ФП. Люди, які іноді додавали його в їжу, мали на 15% менше шансів.

Експерти припускають, що навіть ті, хто змінює свою дієту з постійного додавання солі на «звичайне» її додавання, можуть помітити велику різницю у своєму ризику. Ті, хто входив у звичайну групу, мали на 12% менше шансів розвинути ФП порівняно з тими, хто "завжди" це робить.

Професор Джеймс Лейпер з Британського кардіологічного фонду наголосив, що надмірне споживання солі може призвести до проблем зі здоров’ям. А це нове дослідження є корисним нагадуванням про те, що ми всі могли б отримати користь від дотримання урядової рекомендації споживати не більше 6 г солі на день – приблизно чайну ложку.

"Це нове дослідження є цінним доповненням до доказової бази та підсилює потребу в суворій політиці, яка допоможе знизити кількість солі в нашій їжі та захистити наше здоров’я від небезпечних смерті", – додали фахівці.

Нагадаємо, Японське товариство з вивчення ожиріння, заявляє, що найменша ймовірність розвитку будь-яких хвороб у людини з індексом маси тіла 22. А індекс маси тіла розраховується як співвідношення ваги й зросту за формулою: вага (кг) поділена на зріст (м) у квадраті.

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