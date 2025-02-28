Фахівці розповіли, в якому м'ясі найбільше антибіотиків, хоча його купують найчастіше — запам'ятайте

Які компоненти містяться в курятині та інших видах м'яса, і який їхній вплив на здоров'я — в статті.

Рештки лікарських засобів у харчових продуктах можуть проникати в організм, спричиняючи стійкість до антибіотиків та інші порушення здоров’я.

Наукові дослідження показують, що антибіотики найчастіше використовують у вирощуванні курятини та свинини. Ці види м’яса користуються найбільшим попитом серед споживачів. Оскільки птахів і свиней зазвичай утримують у тісних приміщеннях, ризик поширення інфекцій серед них зростає. Щоб запобігти спалахам хвороб, фермери, керуючись рекомендаціями ветеринарів, змушені регулярно додавати антибіотики до раціону тварин.

На тваринницьких фермах антибіотики застосовують доволі часто, не лише для лікування інфекцій, а й для стимуляції швидкого зростання птиці та худоби. Оскільки курятина та свинина залишаються найдоступнішими видами м’яса на українському ринку, саме в них найчастіше виявляють залишки цих препаратів. Антибіотики зміцнюють організм тварин і прискорюють їхній розвиток, що робить їхню присутність у м’ясі майже неминучою.

Курятина та свинина – недорогі й універсальні продукти, з яких готують безліч страв. Проте часте вживання м’яса, що містить залишки антибіотиків, може негативно впливати на здоров’я, спричиняючи різні захворювання.

Постійне вживання м’яса, насиченого антибіотиками, може призвести до розвитку антибіотикорезистентності — коли бактерії та інфекції стають несприйнятливими до лікувальних препаратів, ускладнюючи боротьбу з хворобами.

Крім того, залишки антибіотиків у курятині чи свинині можуть провокувати алергічні реакції. Ще одна небезпека — порушення кишкової мікрофлори, оскільки антибіотики знищують не лише шкідливі, а й корисні бактерії, що призводить до проблем із травленням.

Найбільше залишків антибіотиків у курятині зазвичай накопичується в таких частинах:

Шкіра та жир – антибіотики мають властивість накопичуватися у жировій тканині, тому шкірка курки часто містить їх найбільше. Печінка та нирки – ці органи відповідають за фільтрацію та виведення токсинів з організму птиці, тому в них можуть залишатися сліди лікарських препаратів. Кістковий мозок – якщо антибіотики вводили курці ін’єкційно, вони можуть потрапити у кров і зберігатися в кістках та кістковому мозку. М’ясо на кістках (стегенця, крильця) – оскільки кровообіг у цих частинах активний, сліди антибіотиків можуть залишатися в м’язових тканинах біля кісток.

Щоб мінімізувати ризик потрапляння антибіотиків у організм, варто купувати м’ясо лише у перевірених постачальників. Найкращий вибір – продукція від фермерських господарств, які дотримуються принципів відповідального використання лікарських препаратів.

Додатковий захист забезпечує ретельне термічне оброблення. Високі температури допомагають знищити більшість бактерій, зокрема й тих, що мають стійкість до антибіотиків.

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