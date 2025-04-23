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Фахівці розповіли, в якому посуді шкідливо готувати: їжа перетвориться на справжню отруту
Майже щодня ми готуємо, зберігаємо та споживаємо їжу, не замислюючись над тим, що деякі види посуду можуть приховано завдавати шкоди нашому організму.
Про те, яким посудом краще не користуватися для здоров’я організму, розповів у Facebook тренер та нутриціолог Юрій Попка.
Більшість людей навіть не підозрюють, що звичний кухонний посуд, у якому ми готуємо та зберігаємо їжу, може приховувати загрозу для здоров’я. І навіть найякісніші продукти можуть втратити свої корисні властивості або стати шкідливими, якщо контактують з невідповідними матеріалами.
Серед найбільш розповсюджених прикладів такого посуду — алюмінієвий, зокрема й фольга, яку часто застосовують для запікання або зберігання страв.
Алюміній, хоч і здається зручним матеріалом для приготування їжі, насправді є важким металом, який за нагрівання здатен проникати в продукти. Його поступове накопичення в організмі може мати серйозні наслідки для здоров’я — насамперед для нервової системи. Науковці пов’язують надлишок алюмінію в тілі з підвищеним ризиком розвитку неврологічних порушень, зокрема таких, як хвороба Альцгеймера.
Не менш небезпечним є й тефлоновий посуд, який досі широко застосовується в побуті. За сильного нагрівання тефлонове покриття здатне виділяти токсичні речовини, зокрема перфтороктанову кислоту. Якщо температура перевищує 220°C, з поверхні можуть вивільнятися канцерогенні сполуки, такі як бензол. Через це надзвичайно важливо уникати перегріву тефлонового посуду та одразу позбуватись будь-яких сковорідок чи каструль із подряпаним або пошкодженим покриттям — вони стають реальним джерелом небезпеки для здоров’я.
Мідний посуд, попри свої естетичні якості та чудові теплопроводні властивості, не є безпечним для використання в кулінарії. Мідь має здатність окислюватися, вступаючи в реакцію з кислими продуктами, що може призвести до проникнення шкідливих речовин у страви. З цієї причини чисто мідний посуд не рекомендується для приготування їжі.
Ще одним небезпечним матеріалом є меламін, який часто використовується через свою дешевизну та різноманіття кольорів. Однак, за нагрівання (особливо при температурах вище 70°C), меламін може випускати формальдегід — канцероген, що завдає шкоди здоров’ю, особливо якщо в такому посуді зберігаються або подаються гарячі страви.