Фахівці розповіли, в якому посуді шкідливо готувати: їжа перетвориться на справжню отруту

В якому посуді шкідливо готувати їжу / © Pixabay

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Про те, яким посудом краще не користуватися для здоров’я організму, розповів у Facebook тренер та нутриціолог Юрій Попка.

Більшість людей навіть не підозрюють, що звичний кухонний посуд, у якому ми готуємо та зберігаємо їжу, може приховувати загрозу для здоров’я. І навіть найякісніші продукти можуть втратити свої корисні властивості або стати шкідливими, якщо контактують з невідповідними матеріалами.

Серед найбільш розповсюджених прикладів такого посуду — алюмінієвий, зокрема й фольга, яку часто застосовують для запікання або зберігання страв.

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Алюміній, хоч і здається зручним матеріалом для приготування їжі, насправді є важким металом, який за нагрівання здатен проникати в продукти. Його поступове накопичення в організмі може мати серйозні наслідки для здоров’я — насамперед для нервової системи. Науковці пов’язують надлишок алюмінію в тілі з підвищеним ризиком розвитку неврологічних порушень, зокрема таких, як хвороба Альцгеймера.

Не менш небезпечним є й тефлоновий посуд, який досі широко застосовується в побуті. За сильного нагрівання тефлонове покриття здатне виділяти токсичні речовини, зокрема перфтороктанову кислоту. Якщо температура перевищує 220°C, з поверхні можуть вивільнятися канцерогенні сполуки, такі як бензол. Через це надзвичайно важливо уникати перегріву тефлонового посуду та одразу позбуватись будь-яких сковорідок чи каструль із подряпаним або пошкодженим покриттям — вони стають реальним джерелом небезпеки для здоров’я.

Мідний посуд, попри свої естетичні якості та чудові теплопроводні властивості, не є безпечним для використання в кулінарії. Мідь має здатність окислюватися, вступаючи в реакцію з кислими продуктами, що може призвести до проникнення шкідливих речовин у страви. З цієї причини чисто мідний посуд не рекомендується для приготування їжі.

Ще одним небезпечним матеріалом є меламін, який часто використовується через свою дешевизну та різноманіття кольорів. Однак, за нагрівання (особливо при температурах вище 70°C), меламін може випускати формальдегід — канцероген, що завдає шкоди здоров’ю, особливо якщо в такому посуді зберігаються або подаються гарячі страви.