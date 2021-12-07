Гарячий м'ятний чай знижує апетит і замінює солодощі

Як цей напій допомагає худнути? І чи варто на нього розраховувати?

За словами дієтологів, напою для зниження ваги не існує. Якщо ви хочете домогтися стрункості, займайтеся спортом та дотримуйтесь здорової дієти. Щоправда, є певні продукти, які допомагають худнути.

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Один з найкращих напоїв, що допомагають досягти результату – це гарячий м'ятний чай.

То як же чай допомагає спалювати жир?

При виборі напою, який допоможе вам боротися з вагою, найпростіший варіант – вибрати питво з низьким вмістом калорій та без цукру. Спробуйте зелений чи трав'яний чай із перцевою м'ятою.

«Чай із перцевою м'ятою — це напій, що не містить калорій, із солодкуватим присмаком, який знижує апетит і притуплює потяг до солодкого», — кажуть лікарі.

Чай з перцевою м'ятою містить безліч поживних речовин, які допоможуть скинути зайву вагу.

М'ята перцева має противірусні, антибактеріальні та протизапальні властивості, а оскільки вона діє як протизапальний засіб, то і проблеми з травленням усуває.

Деякі дослідження показали, що м'ята перцева може діяти як міорелаксант. Вона розслаблює гладкі м'язи та прискорює моторику кишечника.

І все ж таки нагадаємо, що найкращий спосіб спалити жир — знайти тренування до душі і регулярно займатися спортом. А подумати про дієту, яку відмінно доповнить корисний м'ятний ароматний чай.

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