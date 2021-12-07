Гарячий м'ятний чай знижує апетит і замінює солодощі

Як цей напій допомагає худнути? І чи варто на нього розраховувати?
За словами дієтологів, напою для зниження ваги не існує. Якщо ви хочете домогтися стрункості, займайтеся спортом та дотримуйтесь здорової дієти. Щоправда, є певні продукти, які допомагають худнути.
Один з найкращих напоїв, що допомагають досягти результату – це гарячий м'ятний чай.
То як же чай допомагає спалювати жир?
При виборі напою, який допоможе вам боротися з вагою, найпростіший варіант – вибрати питво з низьким вмістом калорій та без цукру. Спробуйте зелений чи трав'яний чай із перцевою м'ятою.
«Чай із перцевою м'ятою — це напій, що не містить калорій, із солодкуватим присмаком, який знижує апетит і притуплює потяг до солодкого», — кажуть лікарі.
Чай з перцевою м'ятою містить безліч поживних речовин, які допоможуть скинути зайву вагу.
М'ята перцева має противірусні, антибактеріальні та протизапальні властивості, а оскільки вона діє як протизапальний засіб, то і проблеми з травленням усуває.
Деякі дослідження показали, що м'ята перцева може діяти як міорелаксант. Вона розслаблює гладкі м'язи та прискорює моторику кишечника.
І все ж таки нагадаємо, що найкращий спосіб спалити жир — знайти тренування до душі і регулярно займатися спортом. А подумати про дієту, яку відмінно доповнить корисний м'ятний ароматний чай.
Читайте також: