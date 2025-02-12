Генетики розповіли, яка пара продуктів допомагає подовжити життя: додайте їх до щоденного раціону

Дослідники з’ясували, що поєднання авокадо та томатів активує в організмі механізми, здатні подовжити життя на кілька років.

Науковці з Каліфорнійського університету з’ясували, що жири, які містяться в авокадо, збільшують засвоюваність лікопіну з томатів у чотири рази, роблячи звичайний перекус справжнім "еліксиром молодості".

Але що зробило ці два прості продукти справжньою сенсацією в сучасній нутрігеномиці?

Взаємодія корисних речовин: революційне відкриття

Лікопін — сильний антиоксидант, присутній у томатах, що допомагає зменшити ризик розвитку раку та хвороб серця. Проте без жирів організм засвоює лише 4% лікопіну.

Авокадо, насичене мононенасиченими кислотами, виконує роль природного підсилювача: його жири формують міцели, які "обгортають" лікопін і сприяють його проникненню в кров і тканини.

Дослідження виявило: у людей, які поєднували авокадо з томатами, рівень лікопіну в крові був у 4,2 раза вищим, ніж у тих, хто їв лише томати. Гарвардські генетики зробили ще один крок уперед і з’ясували, що така комбінація активує гени SIRT1 і FOXO3, які відповідають за довголіття.

Ці гени сповільнюють процеси старіння клітин і покращують відновлення ДНК.

"Це подібно до перепрограмування організму на клітинному рівні", — пояснює доктор Френк Ху, професор епідеміології Гарвардської школи громадського здоров’я.

Захист від найнебезпечніших хвороб: серцевих недуг, раку та деменції

Серцево-судинні захворювання спричиняють 31% смертей у світі. Однак поєднання авокадо й томатів допомагає знизити цей ризик одразу двома шляхами:

Регуляція рівня холестерину — олеїнова кислота, що міститься в авокадо, зменшує концентрацію "поганого" холестерину (ЛПНЩ), тоді як лікопін запобігає його окисленню — головному фактору утворення атеросклеротичних бляшок. Підтримка здорового тиску — калій у цих продуктах (його тут навіть більше, ніж у бананах!) регулює баланс рідини та солей в організмі, що знижує ймовірність розвитку гіпертонії на 27%.

Дослідники з Гуельфського університету з’ясували, що авокатин В — унікальна сполука, яка міститься в авокадо — разом із лікопіном здатна блокувати фермент VLCAD, необхідний для живлення ракових клітин. Під час експерименту на лейкемічних культурах ця комбінація знизила їхню активність на 65%.

Обережно: коли корисне може зашкодити

Хоча поєднання авокадо й томатів має безліч корисних властивостей, воно не підходить усім:

Алергія на латекс: Білки, що містяться в авокадо, можуть викликати перехресну реакцію у людей, чутливих до каучуку. Проблеми з шлунково-кишковим трактом: Якщо загострився гастрит, жири з авокадо можуть посилити його прояви.

Генетикиня Карен Роуз попереджає: "Лікопін має властивість накопичуватися в організмі. Якщо щодня споживати понад 300 г томатів разом із авокадо, можливе тимчасове забарвлення шкіри".

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