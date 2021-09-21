Гіпертонія (АГ): що це таке, причини, симптоми і як її лікувати

Гіпертонія (АГ): що це таке, причини, симптоми і як її лікувати

Тихий вбивця - так називають гіпертонію. Більшість хворих АГ навіть не підозрюють про проблему, оскільки гіпертонія часто не подає тривожних сигналів і протікає безсимптомно. Тому так важливо регулярно вимірювати кров'яний тиск.

Багато з нас недооцінює підвищення кров'яного тиску, а проте гіпертонія - серйозний патологічний стан, що значно підвищує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, головного мозку, нирок та інших хвороб.

Тож не будемо легковажними. Все про гіпертонію і симптоми підвищеного тиску - далі у матеріалі.

Що таке гіпертонія

Гіпертонічна хвороба, або есенціальна (первинна) артеріальна гіпертензія (АГ) - це одна з форм артеріальної гіпертензії, діагноз якої встановлюється при виключенні симптоматичної (вторинної) гіпертензії. По суті, це стійке підвищення цифр систолічного артеріального тиску до 140 мм рт. ст. і / або діастолічного - до 90 мм рт. ст. і більше.

Становить близько 40% серед усіх серцево-судинних захворювань. Більше 20% дорослого населення світу страждає на дану патологію.

УНІАН

Симптоми і ознаки гіпертонії

Головним симптомом АГ є головний біль. Це відбувається через звуження, спазму судин головного мозку. Також часті симптоми гіпертонії:

шум у вухах

літання «мушок» і пелена перед очима

загальна слабкість

порушення сну

запаморочення

відчуття тяжкості в голові

сильне серцебиття

Такі симптоми бувають на ранній стадії гіпертонічної хвороби і носять невротичний характер. При більш пізній стадії гіпертонії може виникнути серцева недостатність унаслідок постійного перевтоми серцевого м'яза через високого тиску.

Внаслідок прогресування хворобливого процесу можливе зниження гостроти зору, ураження судин в головному мозку від високого артеріального тиску, це може привести в деяких випадках до паралічу, зниження чутливості кінцівок, що відбувається з причини спазму судин, крововиливи або тромбозу.

Причини гіпертонії

Причина виникнення гіпертонічної хвороби остаточно не встановлена. Однак, існує кілька концепцій етіології даної хвороби:

мозаїчна теорія (передбачається поліетіологічность ГБ);

нейрогенная теорія (ГБ - хвороба регуляції);

об'ємно-сольова теорія (пов'язана з дисфункцією нирок);

об'ємна теорія (в основі - гіперактивація симпатоадреналової системи);

мембранна теорія (порушення вбудованих в мембрану ферментних систем).

Фактори, що призводять до виникнення АГ, наступні:

спадкова схильність (має провідне значення);

стрес і нервово-емоційне напруження;

високий індекс маси тіла (ожиріння);

надмірне споживання солі;

куріння;

низька фізична активність (гіподинамія);

зловживання алкоголем;

недостатній вміст в їжі магнію, кальцію, вітамінів і мікроелементів;

вік (атеросклеротичне ураження судин).

Стадії гіпертонічної хвороби

Гіпертонії має три стадії розвитку.

1 ступінь гіпертонічної хвороби – тиск легко нормалізувати

Перша стадія гіпертонії характеризується періодичним підвищенням артеріального тиску, який досить легко нормалізувати. Показники тиску в середньому коливаються 140-170/90-100, у хворих проявляються такі симптоми як головний біль та безсоння. Часто люди не звертають уваги на підняття тиску та не надають цьому значення, а причину головного болю та безсоння шукають в іншому.

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2 ступінь гіпертонічної хвороби – підвищення тиску стає регулярним

Тиск підвищується регулярно в межах 170-200/105-110. На цій стадії може виникнути гіпертонічний криз – стан, при якому артеріальний тиск в людини підстрибує на 30% вище стандартного. Причиною такого скачка може бути фізичне навантаження, стрес чи зміна погоди.

3 ступінь гіпертонічної хвороби

Окрім регулярного підвищення тиску виражено змінюються судини. Тиск підстрибує вище позначки 200-230/115-120.

Наслідки і ускладнення АГ

Наслідки неконтрольованої гіпертонії можуть бути серйозними для серця. Надмірний тиск призводить до втрати стінками артерій своєї еластичності і зменшення припливу крові і кисню до серцевого м'яза. Таке підвищений тиск і зменшення припливу крові можуть викликати:

біль в області грудей, також звану стенокардією;

інфаркт, що відбувається при блокуванні надходження крові до серця, в результаті чого клітини серцевого м'яза вмирають від кисневого голодування; чим довше блокується кровотік, тим серйозніше шкоду для серця;

серцеву недостатність, при якій насосна функція серцевого м'яза не може повністю забезпечити інші найважливіші органи кров'ю і киснем;

серцеву аритмію, яка може привести до раптової смерті.

Гіпертонія (АГ) може також викликати інсульт, приводячи до розриву або закупорці артерій, що постачають кров'ю і киснем головний мозок. Крім того, гіпертонія може бути причиною ниркової недостатності, викликаної ураженням нирок.

Діагностика гіпертонії

Більшість хворих АГ навіть не підозрюють про проблеми із тиском. Тому так важливо своєчасно виявити її.

Діагностика гіпертонічної хвороби починається із всебічного обстеження. Воно дозволить виявити причини цього явища. З чого почати? Запишіться на прийом і консультацію сімейного лікаря. Він надасть скерування до кардіолога.

"Діагностувати АГ можна тільки вимірюючи тиск регулярно і особливо, якщо людина себе погано почуває при змінах погоди. Тоді їй обов'язково потрібно звернутися до кардіолога, завести щоденник тиску і пульсу. це допоможе визначити, чи є у пацієнта зміна тиску поза зміни погоди і як воно змінюється при змінах атмосферного тиску", - радить кардіолог Анна Солощенко.

Окрім моніторингу тиску лікар може скерувати на додаткові аналізи:

клінічні аналізи крові та сечі;

біохімія крові з обов'язковим визначенням ліпідного спектра (холестерин і різні типи ліпопротеїнів), дослідження рівня іонів (калій, натрій, хлор) і глюкози;

ЕКГ в 12 відведеннях (при необхідності - холтерівське моніторування);

УЗД черевної порожнини та нирок з наднирковими;

офтальмоскопія;

ЕхоКГ.

Розширене обстеження необхідно для визначення тяжкості гіпертонії, ступеня залученості органів-мішеней і виключення ризику симптоматичної гіпертонії.

Для попередження і лікування гіпертонічної хвороби необхідно регулярно проходити медичні огляди.

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Лікування гіпертонії

Лікування АГ - це не лише контроль артеріального тиску, але і зміна способу життя, а також лікарська терапія.

Змініть режим дня. Хоча б мінімально. Займіться фізкультурою. Фізичні навантаження повинні бути не надто інтенсивними, до 30 хвилин на день, але регулярними.

Лікарська терапія призначається відразу, якщо рівень підвищення артеріального тиску високий. Більшості пацієнтів необхідно приймати два і більше препаратів.

Лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією проводиться постійно, так як його скасування знову призведе до підвищення артеріального тиску.

Профілактика підвищеного тиску

Зверніть увагу на харчування і зниження ваги. Зменшіть споживання солі до 5 г на добу, обмежте споживання алкоголю та киньте палити.

Також потрібно зменшити споживання насичених жирних кислот і продуктів, багатих на холестерин. Експерти радять включити більше продуктів, що знижують рівень холестерину та мають безліч інших переваг для здоров'я серця: авокадо, горіхи, вівсянка, бобові. Додате фрукти у своє меню.

Правила харчування при гіпертонії

Включайте у меню продукти багаті кальцієм (молочні знежирені продукти), калієм, магнієм, мікроелементами, вітамінами, харчовими волокнами (овочі, фрукти, зелень, хліб грубого помелу, висівки).

Не завадять і харчові добавки, що містять калій і магній не слід рекомендувати для зниження артеріального тиску.

Зерна і зернові продукти грубого помелу, харчові волокна споживайте в кількості 7-8 порцій щодня (порція - 100 г для всіх продуктів, крім насіння і горіхів, для них порція - 35 г). Свіжі овочі та фрукти - 4-5 порцій на день; молочні продукти, знежирені або з низьким вмістом жиру - 2-3 порції щодня. М'ясо, курку або рибу - до 2 порцій на день. Горіхи, насіння, бобові - до 4-5 порцій на тиждень. Обмежте вживання жирної їжі та солодощів.

Чим вищий показник кров’яного тиску, тим важче серцю. Тому потрубно правильно розставити пріоритети у своєму житті: здорові артерії, кровоносні судини і серцевий м’яз чи атеросклероз (затвердіння артерій від накопичення холестерину), який може бути причиною серцевого нападу, серцева недостатність, пошкодження очей та нирок.

Гіпертонічна хвороба із часом прогресує. Тож не зволікайте із профілактикою і лікуванням.

У статті використані матеріали / дослідження з таких джерел:

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