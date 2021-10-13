Гірше за фастфуд: рибні страви, від яких більше шкоди, ніж користі

Гірше за фастфуд: рибні страви, від яких більше шкоди, ніж користі

Не всяка риба корисна для здоров'я. Перераховані види риби і морепродуктів — ще гірше, ніж фастфуд.

Коли справа доходить до дієтичних продуктів, немає нічого кориснішого, ніж шматок гарної риби, вірно? Ні, якщо це одна з перерахованих.

Хоча дикий лосось багатий жиром, він фактично спалює жир завдяки білку для нарощування м'язової маси і великій кількості Омега-3, які регулюють інсулін і знижують апетит. Медики рекомендують двічі на тиждень їсти рибу з високим вмістом Омега-3. Але разом з тим, не всі морепродукти корисні для здоров'я. Фактично, перераховані види риби і морепродукти — ще гірше, ніж фастфуд.

Лосось, вирощений на фермі

Дикий лосось містить всього 114 міліграмівжиру, а вирощений на фермі — близько 1900. Не кажучи вже про те, що вирощений на фермі лосось зазвичай забарвлений в рожевий колір, було виявлено, що він містить багато поліхлорованих біфенілів і на чверть менше вітаміну D, ніж дикий.

Тилапія

Ця риба жирніша за бекон і більш калорійна, ніж бургер або пончик. До того ж, велику частину тилапии вирощують на фермах і годують кукурудзою, а не озерними рослинами і водоростями, що перетворює її на холодець серед морепродуктів: шкода в шкоді, начинена шкодою.

Макрель

Цей різновид риби містить небезпечно високий рівень ртуті, яка діє як ендокринний руйнівник: фальшивий гормон, що змушує ваш організм утримувати жир, спалювати менше калорій і знижує рівень лептину, гормону, що регулює апетит.

Як правило, чим менше розмір риби, тим менше в ній забруднюючих речовин. Згідно з даними управління з продовольства і медикаментів США, сардини, гребінці та інші дрібні морські істоти мають одні з найнижчих концентрацій ртуті.

Гострі роли з тунцем

Тунець нежирний, а спеції спалюють жир, так що поєднання цих двох інгредієнтів в суші повинно бути безпрограшним варіантом, вірно? Але не все так, як здається: тунець подрібнюють і буквально купають в майонезі, таким чином роблячи рол шкідливіше на 290 калорій і 11 грамів жиру. (Обгортка з білого рису також шкідлива для фігури) Інші роли, якими не слід зловживати: всі, що називаються філадельфійськими, які складаються з вершкового сиру, лосося і білого рису і рол Каліфорнія, який може містити 520 калорій і майже 20 грамів жиру.

Візьміть за правило замовляти сашимі з лосося і тунця, які містять близько 40 калорій, 7 грамів білка і всі корисні жири в одній штучці. Також не ігноруйте імбир, що часто подають разом з суші — це прискорювач метаболізму.

Креветки темпура

Креветки в клярі — це по суті смажені суші або риба з чіпсами. Приправлені білою мукою і залиті гарячою олією, найпоширеніша основа темпура — креветки, хоча і корисні самі по собі, в клярі перетворюються на отруту. Якщо ви не хочете гладшати, уникайте їх. Ролл з креветками в клярі може містити 508 калорій і 21 грам жиру — майже стільки ж, скільки Біг Мак. Тим часом, овочі в клярі містять 1500 калорій і 103 грами жиру. Якщо ви хочете побалувати себе, дізнайтеся, що знаходиться всередині хрусткої скоринки.

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