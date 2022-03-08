Голова ВООЗ уперше звинуватив РФ у війні проти України

Голова ВООЗ уперше звинуватив РФ у війні проти України

Раніше організація не звинувачувала РФ напряму.

Голова ВООЗ вперше висловився із приводу війни РФ в Україні.

«Події в Україні розбивають серце. Я закликаю РФ забезпечити мирне вирішення цієї кризи та безперебійний доступ гуманітарної підтримки», – процитувало видання Politico голову Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреїсуса.

Раніше ВООЗ засуджувала війну на території України, але не звинувачувала напряму РФ.

Додамо, що міжнародна організація "Лікарі без кордонів" підтвердила, що гуманітарна ситуація в Маріуполі є катастрофічною.

Серед основних проблем: мешканці не мають доступу до питної води, у місті закінчуються продукти, немає електрики та енергопостачання.

Як повідомляє організація, їхній представник в Україні слідкує за ситуацією. Немає води, електрики та опалення. Інтернет та телефонні послуги відключені. Лікарні, супермаркети та житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень.