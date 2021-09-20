Горіх пекан замінить вітаміни: користь і харчові якості

Чому пекан називають королем горіхів?

Восени наш організм особливо потребує жирних кислот для синтезу гормонів, збереження вологи в суглобах та шкірі.

Жири є джерелом важливих для організму вітамінів, наприклад, вітаміну А, необхідного для підтримки захисних функцій легень, слизових оболонок і шкіри від інфекцій. Бажано, щоб в харчуванні були не лише жири тваринного походження (вершкове масло, сири, сметана, яйця), але й рослинного.

Багаті на рослинні жири саме горіхи.

У горіхах, лляній олії, авокадо містяться ненасичені, мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти. Такі жири виступають в ролі антиоксидантів, тобто запобігають старінню клітин.

А ще горіхи містять клітковину, що необхідна для нормальної життєдіяльності нашої кишкової мікрофлори – важливого учасника імунного захисту організму.

Майже всі горіхи неймовірно корисні. Але в пекані міститься максимальна кількість рослинних жирів і необхідних восени вітамінів.

Горіховий пиріг з пекану

Горіх пекан: смак, користь і харчові якості

Пекан - найпопулярніший і ароматний горіх, який часто використовують в кулінарії. Цей горіх - основний продукт будь-якої домашньої пекарні в Північній Америці, де він росте. Велика частина врожаю в США надходить з Нью-Мексико, Техасу і Джорджії.

Мексика - найбільший виробник горіхів пекан в світі, на другому місці - США. Дикі горіхи пекан були основним джерелом їжі для корінних народів на території, сучасної Північної Америки, а пекан комерційно вирощуються з 1880-х років.

Горіхи пекан можна їсти свіжими, смаженими і використовувати у всіх рецептах, особливо в десертах. Пекан називають королем горіхів. Стигле ядро має дуже приємний вершково-шоколадний присмак. Він добре втамовує відчуття голоду і швидко насичує організм корисними жирами.

За структурою ядра пекан має більш гладку структуру темно-коричневого кольору, довгастої форми.

Шкаралупа тонша, її легше розколоти.

Де росте горіх пекан

Користь горіха пекан

Пекан містить вітаміни А, В, С, Е, К і майже все необхідні восени мінерали:

кальцій;

калій;

фосфор;

магній;

залізо.

Завдяки своєму складу, пекан має цілющу дію при таких захворюваннях:

патології серця і судин;

депресія;

безсоння;

гіповітаміноз;

виснажена нервова система.

Як вибрати якісний пекан

Приступаючи до покупки горіха пекан, слід гарненько потрясти горіхи. Якщо вони торохкотять, від покупки слід відмовитися, оскільки це свідчить про те, що плоди старі і висохлі. Крім того, слід звернути увагу на стан горіхової шкаралупи. Шкаралупа повинна бути гладкою, чистою, не мати ніяких пошкоджень.

Як вживати горіхи пекан

Після вилучення горіхів пекан можна їсти сирими або смаженими. Цілі сирі або смажені горіхи додавайте в десерти, салати і основні страви. Хоча їх часто нарізають для випікання хліба та кексів, вони також входять в ряд солодощів, від морозива до печива.

Горіховий пиріг з пекану - американська класика і одна з типових солодко-пікантних сумішей в кулінарії. Іноді пекан і волоські горіхи плутають один з одним. Але пекан солодший, ніжніший за волоські.

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Горіховий пиріг з пекану - простий рецепт

Інгредієнти

готове листкове тісто

2 чашки (210 г) крупно нарізаних горіхів пекан (якщо хочете, залиште кілька цілих половинок горіхів, щоб прикрасити поверхню пирога)

3 великих яйця, злегка збитих

1 склянка цукру

1/2 склянки коричневого цукру

4 столові ложки розтопленого несолоного масла

1/2 чайної ложки солі

2 чайні ложки ванільного екстракту

Приготування

Розігрійте духовку до 200 °С.

Змішайте дерев'яною ложкою яйця, коричневий цукор, цукор, масло, ваніль і сіль до однорідної маси. Наповніть форму для пирога: виложіть шар тіста, а зверху викладіть нарізані горіхи пекан і начинку. Через 30 хвилин накрийте пиріг алюмінієвою фольгою, щоб скоринка і горіхи не надто подрумянились. Випікайте ще 35-45 хвилин, поки начинка не застигне.

Дайте пирогу повністю охолонути.

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