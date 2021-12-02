Горіхи пекан знижують рівень холестерину в крові: дієтологи радять включити їх у щоденний раціон

Горіхи пекан знижують рівень холестерину в крові: дієтологи радять включити їх у щоденний раціон

Горіхи покращують стан судин, забезпечують вас необхідними мінералами і потенційно знижують запалення.

Крім того, було виявлено, що горіхи допомагають поліпшити рівень холестерину, що може покращити ваш загальний стан. А згідно з новим дослідженням, проведеним Університетом Джорджії в Афінах і опублікованим у Journal of Nutrition, горіхи пекан здатні покращити загальний холестерин, ліпопротеїни низької щільності (холестерин ЛПНГ) та тригліцериди, особливо у людей з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

У дослідженні 52 учасників поділили на три групи. Протягом 8-тижневого періоду вони брали участь у експерименті.

Перша група додавала близько 470 калорій пекан на день до своєї звичайної дієти. Друга – ще більше, замінивши горіхами звичайне споживання калорій. А третя виступала як контрольна група без будь-якого споживання горіхів пекан.

Горіховий пиріг з пеканом

Після 8-тижневого періоду у першій та другій групах спостерігалося зниження холестерину ліпопротеїнів не високої щільності, тригліцеридів та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (поганий вид холестерину).

Хоча на цю тему ще потрібно провести додаткові дослідження, отримані дані про горіхи пекан і здоров'я серця мають велике значення.

Професор і один із авторів дослідження, Джеймі Купер, сказав UGA Today, що навіть найменше зниження холестерину може вплинути на ризик ішемічної хвороби серця.

Це дослідження показує перспективні результати щодо горіхів пекан та здоров'я серця, але конкретні властивості горіхів пекан, які сприяють цим результатам, все ще не зовсім зрозумілі.

Доведено, що горіхи багаті на корисні жири, амінокислоти, вітамін Е, калій і містять багато клітковини.

Хоча ще багато потрібно дізнатися про горіхи пекан і їх вплив на холестерин і здоров'я серця, ми знаємо, що вони можуть бути важливою частиною здорової дієти, що покращує рівень холестерину.