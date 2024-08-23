Готують всі українці: медики назвали найшкідливішу страву з картоплі

Серед українців страви з картоплі надзвичайно популярні. Проте не всі вони однакові корисні. Медики стверджують, що серед них є ті, які можуть завдати вашому здоров'ю серйозної шкоди.
Зокрема, не слід вживати смажену картоплю. Чому вона настільки шкідлива для нашого організму? Лікарі називають кілька важливих причин:
- транс-жири — для смаження картоплі ми використовуємо олію з високим вмістом транс-жирів, а це негативно впливає на здоров'я серця і судин;
- багато калорій — через процес смаження така страва містить велику кількість калорій, що призводить до набирання зайвої ваги;
- акриламід — це надзвичайно небезпечна сполука, яка може викликати утворення ракових пухлин.
Медики стверджують, що більш кориснішими альтернативами приготування картоплі є приготування на парі, запікання в духовці та звичайне варіння у воді.
Якщо ви не готові повністю виключити зі свого раціону страви з картоплі, спробуйте нові варіанти її приготування. Наприклад, кулінари радять звернути увагу на варену картоплю з додаванням різноманітних пряних трав, велике різноманіття салатів з запеченою картоплею, пюре з картоплі, яке можна подавати як до м'яса чи риби, так і до овочів.
Безумовно, смажена картопля дуже смачна, але краще обирати більш корисні альтернативи, які не завдають шкоди вашому здоров'ю.
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