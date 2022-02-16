Грип та COVID-19: чи захищає одна вакцина від різних хвороб?

Грип та COVID-19: чи захищає одна вакцина від різних хвороб?

У МОЗ пояснили.

Грип та COVID-19 – респіраторні захворювання, що викликаються різними вірусами, тому і вакцини потрібні різні. Але є хороша новина – щеплення можна робити одночасно, однак у різні руки, пишуть у МОЗ.

Епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції триває до травня, тому ще не пізно захистити себе. Вакцинація – найдієвіший спосіб профілактики як COVID-19, так і грипу.

Раніше ми писали, що COVID-19 часто можна сплутати з іншими вірусними захворюваннями або такими, що викликають схожі симптоми.

Наприклад, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить і втому. А ось підвищення температури все ж частіше зустрічається у людей з коронавірусом.

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У МОЗ підготували інфографіку про відмінність симптомів та станів, пов'язаних з COVID-19 та сезонною алергією.

Нагадаємо, що за наявності симптомів вірусного захворювання краще пройти тест на коронавірусну інфекцію.

Раніше дослідники вказали на неврологічні ускладнення після перенесеного коронавірусу.

Безліч неврологічних ускладнень, включаючи сплутаність свідомості, інсульт та нервово-м'язові розлади, виявляються під час гострого COVID-19.

Про це на основі кількох нових досліджень пише науковий журнал Science.