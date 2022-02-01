Годування грудьми при коронавірусі не може зашкодити дитині.

Медики зі США не знайшли вірус у грудному молоці хворих на COVID-19 жінок. Вірус нездатний розмножуватися в культурі клітин, а отже, не становить небезпеки для новонароджених.

Дослідивши грудне молоко 110 хворих на COVID-19 жінок, вони не виявили в ньому вірусної РНК, здатної розмножуватися в культурі клітин.

Грудне вигодовування не протипоказане дітям матерів, інфікованих SARS-CoV-2, про що вже написали в Nature.

Немовлята так, як і дорослі люди, можуть заразитися коронавірусною інфекцією — близько 50% хворих на COVID-19 дітей до 5 років становлять немовлята. У більшості з них ковід протікає без серйозних ускладнень, але трапляються й випадки важкої інфекції.

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Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) радять хворим на COVID-19 жінкам носити захисну маску при годівлі грудьми та догляді за дітьми, а решту часу триматися від них на відстані не менше двох метрів. При цьому досі не було відомо, чи дитина може заразитися коронавірусом через материнське молоко.

З'ясувати це вирішили медики з Університету Каліфорнії на чолі з Грейс Альдрованді. Вони досліджували грудне молоко 110 жінок, які годують грудьми, на сліди РНК SARS-CoV-2. Позитивний тест на коронавірус здали 65 учасниць, у 9 жінок були симптоми захворювання, але тест виявився негативним, а ще 36 жінок із симптомами хвороби тест на коронавірус не здавали.

Вірусну РНК виявили у 7-ми учасниць вибірки (6%), але ніхто із дітей хворих жінок не захворів.

Тоді вчені заразили вірусом із грудного молока клітини, щоб подивитися на здатність коронавірусу реплікуватися. Виявилося, що вірус нездатний розмножуватися в культурі клітин і не становить небезпеки для новонароджених.

Медики зробили висновок, що грудне вигодовування не протипоказане дітям матерів, інфікованих SARS-CoV-2. Проте жінкам не варто забувати про повітряно-крапельний шлях зараження, тому дослідники рекомендують за можливості мінімізувати ризики передати хворобу дитині.

Нещодавно вчені підтвердили, що у перехворілих на COVID-19 у легкій формі через півроку все ще знижені увага та пам'ять.