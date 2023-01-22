Грудне вигодовування: що треба знати про переваги для матерів

Важливо знати, що грудне вигодовування корисне не тільки для здоров'я дитини, але й для здоров'я матері.

Грудне вигодовування може потребувати практики та наполегливості, а також підтримки від рідних та оточення, але результат вартий зусиль.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Часте раннє прикладання немовляти до грудей сприяє скороченню матки та швидшому відновленню після пологів.

Жінки, які годують грудьми, рідше хворіють на рак молочної залози та яєчників, діабет 2 типу та гіпертензію.

Годування грудьми створює особливий зв’язок між матір’ю та дитиною.

Грудне вигодовування безплатне та зручне. І особливо в умовах війни воно може допомогти врятувати життя дитині.

Пам’ятайте, що Ви можете годувати грудьми будь-де, де забажаєте чи потребуєте ви та ваша дитина. Ви ніколи не повинні відчувати себе незручно через грудне вигодовування в громадських місцях.

Годувати дитину грудьми рекомендовано до 2 років або довше. Материнське молоко містить усі необхідні поживні речовини, яких потребує немовля, а також антитіла, які захищають малюка від хвороб.

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Чому грудне вигодовування корисне

Зауважимо, що жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко.

Нагадаємо, що саме тому варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

А ось харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим. Важливо включати у свій раціон овочі та фрукти, рис, хліб, макарони, картопля, м’ясо, рибу, яйця, бобові та молочні продукти.

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