Грудне вигодовування зменшує біль під час вакцинації дітей: деталі

Немовлята, яких годують грудьми під час вакцинації, можуть менше плакати та відчувати менше болю, ніж діти, яких заспокоюють іншими способами.
Грудне вигодовування зменшує біль коштом різних механізмів: обійми матері, відчуття контакту шкіри до шкіри, смоктання та споживання молока – відволікають та заспокоюють маля.
Про це пише UNICEF Ukraine.
Для того, щоб зробити похід у кабінет щеплень найменш неприємним для дитини:
- Відволікайте та заспокоюйте дитину, обнімаючи її, співаючи або тихо розмовляючи з нею.
- Прикладіть її до грудей.
- Посміхніться та дивіться в очі дитині, щоб вона розуміла, що все в порядку.
- Потіште дитину улюбленою іграшкою. Ковдра зі знайомим запахом допоможе вашій дитині почуватися комфортніше.
- Ніжно обіймайте дитину, не намагайтеся утримувати її силою.
Пам’ятайте! Один із найкращих способів захистити дитину від небезпечних інфекцій – дотримуватися рекомендованого графіка вакцинації.
- Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, зверніться до сімейного лікаря, він допоможе скласти план щеплень.
- Застосування багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій.
- В один день можна вводити декілька вакцин. Це звичайна міжнародна практика, яка дозволяє зменшити кількість візитів до медичного закладу, а отже, й рівень стресу для дитини та батьків.
- Перед вакцинацією немає потреби в додаткових обстеженнях (аналіз крові, сечі, імунограма).
- Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання (наприклад бронхіальна астма, діабет), це не протипоказання до щеплення! Навпаки, ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, від яких можна захиститись вакцинацією.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
Читайте також:
- Грудне вигодовування не протипоказане дітям матерів, інфікованих SARS-CoV-2
- Грудне вигодовування: про тріщини, режим годування і якість грудного молока
- Раціон мами, що годує: що їсти під час грудного вигодовування
- Грудне вигодовування: міфи, від яких варто позбутися
- Грудне вигодовування: факти і міфи