Харчові добавки та барвники: що треба знати про небезпечні і безпечні Е-коди продуктів

Харчові добавки та барвники: що треба знати про небезпечні і безпечні Е-коди продуктів

Харчові добавки - "єшки" - поліпшують зовнішній вигляд, смак і консистенцію продуктів, а також підвищують тривалість зберігання. Також барвники, загусники, консерванти викликають аларгію, симптомами якої є кропив'янка, напад астми, висип і роздратування шкіри. Список небезпечних Е-кодів продуктів харчування великий, але краще його вивчити, ніж хворіти.

Харчові добавки (адитиви) - це речовини натурального або синтетичного походження, які використовуються у виробництві продуктів і напоїв. Такі добавки поліпшують зовнішній вигляд, смак і консистенцію продуктів, а також підвищують тривалість їх зберігання. Застосування харчових добавок і барвників регулюється законодавством кожної країни світу. Зазвичай добавки в продуктах містяться в дуже малих кількостях і не повинні завдавати шкоди здоров'ю. Однак сьогодні алергічні реакції на харчові добавки та барвники зустрічаються все частіше.

Серед алергічних симптомів на харчові добавки та барвники зазначають свербіж, кропив'янку, напад астми, висип, роздратування шкіри.

У виробництві сучасних продуктів харчування використовують тисячі харчових добавок і барвників. Деякі виробники попереджають про це покупця, поміщаючи список харчових добавок в інгридієнтів з використанням спеціального коду (т. н. INS - Міжнародна цифрова система) - код з трьох або чотирьох цифр, яким у Європі передує літера E.

Отже, запам'ятовуємо, літера Е - це Європа, а цифровий код - характеристика харчової добавки до продукту.

Барвники

Що таке харчові добавки

Всі харчові добавки поділяють на кілька груп.

E100-E182 барвники

Ці речовини застосовують для додання продуктам потрібного кольору. Синтетичні харчові барвники: тартразин, кармазин, понсо та інші. Їх можна замінити на натуральні харчові барвники - аннато, шафран, куркумін, кармін - здебільшого приправи, що більшіст з нас полюбляє додавати у домашні страви.

E200-E280 консерванти

Ці хімічниі компоненти икористовуються для збільшення терміну зберігання та регуляції кислотності продуктів.

Синтетичні консерванти використовують у харчовій промисловості дуже часто: саліцилати, бензоати, нітрити, сульфіти, кислоти. Їх можна замінити на натуральні консерванти - сіль, цукор, оцет - те, що ми використовуємо у домашній консервації.

E300-E391 антиокислювачі, регулятори кислотності

Синтетичні домішки - лимонна і ортофосфорна кислоти, БГА (бутилгідроксіанізол), БГТ (бутілгідроксітолуен) та інші. А замінити їх можна на натуральні антиоксиданти - вітаміни С і Е, лецитин.

E400-E481 стабілізатори, емульгатори, загусники

Стабілізатори та емульгатори: надають продуктам потрібної консистенції і форму протягом тривалого часу. Більшість цих добавок - речовини натурального походження: пектин, камедь, карагенан, яєчний білок, лецитин.

E600-E637 підсилювачі смаку і аромату

Ароматизатори та підсилювачі смаку: стимулюють смакові рецептори. Для цього використовуються глутамат натрію, спеції і підсолоджувачі (аспартам). Підсилювачі смаку і запаху дозволяють здешевити продукцію шляхом заміни дорогих компонентів дешевшими аналогами. Тому найбільш часто цей вид харчових добавок використовують виробники м'ясної, рибної та овочевої продукції, чіпсів, снеків і готових спецій.

E900-E967 протипінні, глазірователі, поліпшувачі борошна, підсолоджувачі

Наприклад, Е-900 має вигляд в'язко-прозорої рідини, без смаку і запаху. Використовується в харчовій промисловості для виготовлення консервованих овочів, джемів, желе, жувальних гумок, в деяких видах соку, суміші для омлетів і т.д. Вважається придатним, однак у чутливих людей може викликати алергічну реакцію. Домішок Е-900 дозволений для застосування в харчовій промисловості у всіх країнах.

Е-901 - бджолиний білий та жовтий віск, можливо, викличе алергію.

А ось Е-24а застосовується як окислювач і покращувач. Найбільш часто ця речовина можна зустріти в складі хлібобулочних виробів. Його додають в борошно, що дозволяє зробити її більш пухкої, а також надати їй білий колір.

Численні наукові дослідження виявили прямий зв'язок між регулярним вживанням продуктів харчування, що містять харчову добавку Е-924а, і виникненням, розвитком онкологічних захворювань. Крім того, ця речовина провокує ниркову недостатність.

Харчова добавка Е-924а заборонена до використання в харчовій добавки в більшості країн світу, Євросоюз, за ​​винятком США, де ця речовина може застосовуватися в якості покращувача якості хліба і борошна.

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Класифікація харчових добавок

E100-E182 барвники

E200-E280 консерванти

E300-E391 антиокислювачі, регулятори кислотності

E400-E481 стабілізатори, емульгатори, загусники

E500-E585 різні

E600-E637 підсилювачі смаку і аромату

E700-E899 запасні номера

E900-E967 протипінні, поліпшувачі борошна, підсолоджувачі

E1100-Е1105 ферментні препарати

Список харчових добавок постійно змінюється: якийсь компонент забороняють до використання або знову дозволяють, паралельно з цим з'являються і нові види добавок. Крім того, збільшується виробництво комбінованих харчових добавок і барвників, які представляють собою суміші ароматизаторів, консервантів, емульгаторів.

Наприклад, останнім часом стали особливо популярні гелеві харчові барвники. До їх складу входять і інші харчові добавки: гліцерин, загусники, консерванти і стабілізатори. Тому в разі розвитку небажаної реакції точно встановити її причину не вийде.

Як харчові добавки впливають на організм і до чого призводять

У таблиці із харчовими добавками Е зазначено характер їхнього шкідливого впливу відповідно до зазначених під таблицею умовними позначеннями шкідливих впливів добавок:

Н! - небезпечний

(З) - заборонений

РК - викликає кишкові розлади

ПТ - порушує артеріальний тиск

В - висип

Р - рак

РШ - викликає розлад шлунка

Х - холестерин

П - підозрілий

ШШ - шкідливий для шкіри

Харчова добавка Шкідлива дія Харчова добавка Шкідлива дія Харчова добавка Шкідлива дія Харчова добавка Шкідлива дія Е 102 Н! Е 180 Н! Е 280 Р Е 463 РШ Е 103 (З) Е 201 Н! Е 281 Р Е 465 РШ Е 104 П Е 210 Р Е 282 Р Е 466 РШ Е 105 (З) Е 211 Р Е 283 Р Е 477 П Е 110 Н! Е 212 Р Е 310 В Е 501 Н! Е 111 (З) Е 213 Р Е 311 В Е 502 Н! Е 120 Н! Е 214 Р Е 312 В Е 503 Н! Е 121 (З) Е 215 Р Е 320 Х Е 510 Н! Е 122 П Е 216 Р (З) Е 321 Х Е 513Е Н! Е 123 Н!(З) Е 219 Р Е 330 Р Е 527 Н! Е 124 Н! Е 220 Н! Е 338 РШ Е 620 Н! Е 125 (З) Е 222 Н! Е 339 РШ Е 626 РК Е 126 (З) Е 223 Н! Е 340 РШ Е 627 РК Е 127 Н! Е 224 Н! Е 341 РШ Е 628 РК Е 129 Н! Е 228 Н! Е 343 РК Е 629 РК Е 130 (З) Е 230 Р Е 400 Н! Е 630 РК Е 154 Р Е 231 ШШ Е 401 Н! Е 631 РК Е 155 П Е 232 ШШ Е 402 Н! Е 632 РК Е 160 Р Е 233 Н! Е 403 Н! Е 633 РК Е 171 П Е 239 ШШ Е 404 Н! Е 634 РК Е 173 ШШ Е 240 Р Е 405 Н! Е 635 РК Е 131 (З) Е 241 П Е 450 РШ Е 636 Н! Е 141 Р Е 242 Н! Е 451 РШ Е 637 В Е 142 РК, ПТ Е 249 Р Е 452 РШ Е 907 ШШ Е 150 Н! Е 250 ПТ Е 453 РШ Е 951 (З) Е 151 ШШ Е 251 ПТ Е 454 РШ Е 952 Р Е 152 П Е 252 Р Е 461 РШ Е 954 ШШ

Алергія на харчові добавки та барвники

Справжня алергія проявляється негайно після вживання продукту, харчова нестерпність - через кілька годин або навіть днів. При алергії можуть виникати такі реакції:

з боку шкіри: висип (кропив'янка, атопічний дерматит), набряк Квінке, почервоніння, свербіж;

з боку шлунково-кишкового тракту: біль в животі, нудота, блювота, діарея;

з боку дихальної системи: нежить, закладеність носа, кашель, напад астми, анафілаксія.

Підозра на непереносимість або алергію на харчові добавки виникає у випадках, коли симптоми чітко пов'язані з вживанням магазинних продуктів, напівфабрикатів або готових ресторанних страв. Поспостерігайте - чи є реакція на аналогічні продукти приготовлені вдома. Якщо - ні, значить, алергія викликана харчовими добавками.

Вважається, що найбільш алергенними є: тартразин, кармін, аннато, сульфіти, спеції, аспартам, глутамат натрію, антиоксиданти, емульгатори і стабілізатори.

Нещодавно було встановлено, що одночасне вживання великої кількості глутамату натрію в стравах викликає "синдром китайського ресторану": оніміння задньої частини шиї, плечей і рук, нудота, сонливість, головний біль.

Алергенів крохмалю (картопляного або кукурудзяного) поки не підтверджена.

Діагностика алергії на харчові добавки та барвники

Алергію до натуральних харчових барвників та спецій виявляють після спеціальних тестів і шкірних проб.

Зверніться до алерголога. Він направить вас на дослідження.

Алерголог Тетяна Бондаренко назвала найпоширеніші продукти, на які може виникнути алергічна реакція.

молоко,

яйця,

риба,

арахіс,

соя

Алергію на натуральні продукти харчування виявити легше - шкірні проби вкажуть на алерген. Діагностика алергії на синтетичні добавки поки быльш важка, оскільки тест-системи не розроблені.

Однак в супермаркетах можна зустріти і молоко, і вироби з горіхів, меду, яєць і сої, в яких містяться підсолоджувачі, стабілізатори і т.д.

Основним способом визначення алергії на той чи інший магазин продукт є провокаційний пероральний тест. Людина пробує потенційно алергенну їжу в малих дозах під наглядом лікаря. Якщо розвивається алергічна реакція, то продукт виключають з раціону.

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