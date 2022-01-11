Харчові добавки, від яких слід відмовитись у 2022 році - дієтологи

Харчові добавки, від яких слід відмовитись у 2022 році - дієтологи

Багато добавок не забезпечують заявлених переваг і насправді можуть вплинути на здоров'я.

Добавки можуть бути невід'ємним джерелом поживних речовин, допомагаючи людям уникнути дефіциту вітамінів, а деякі навіть допомогти запобігти хворобі, покращити фізичну активність та знизити ризик захворювання.

Але існує безліч доступних добавок, які не приносять особливих переваг і, по суті, можуть негативно впливати на здоров'я.

Будьте обачними при виборі добавок і говорить зі своїм лікарем про можливу взаємодію з ліками та проблемами зі здоров’ям.

Читайте далі, щоб дізнатися про чотири популярні добавки, які, на думку дієтологів, не варто приймати.

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Яблучний оцет

Яблучний оцет кілька років тому став популярною добавкою, що, нібито, допомогала худнути та знижувала рівень цукру та холестерину в крові. Незважаючи на те, що існує ряд досліджень, в яких оцінюються ці твердження, і були отримані деякі позитивні результати, більшість проведених досліджень науковці вважають неякісною.

Як не дивно, є багато людей, які вважають яблучний оцет корисною добавкою та використовують його щодня; проте поточні дослідження не підтверджують його користь.

Хорошою новиною є те, що прийом цієї добавки, швидше за все, не має великих недоліків, якщо вона споживається в концентрації 20% або менше.

Однак споживання яблучного оцту у великих кількостях може призвести до ерозії зубів, подразнення шкіри та зниження рівня калію.

Добавки зеленого чаю

Незважаючи на те, що вживання зеленого чаю позитивно впливає на організм, добавки, що містять екстракт зеленого чаю не допомагають схуднути і не знижують ризик раку, як стверджують деякі видання.

Наприклад, Національний інститут раку не рекомендує зелений чай як терапію при онкології. Це означає, що, незважаючи на те, що вживання зеленого чаю та добавок із зеленим чаєм, швидше за все, не має особливих недоліків, воно також може не відповідати заявленому галасу.

Крім того, не було доведено, що екстракти зеленого чаю призводять до значної втрати ваги у дорослих із надмірною вагою та ожирінням. Добре, що чай не викликає жодних негативних побічних ефектів.

Добавки вітамину А

Цей жиророзчинний вітамін-антиоксидант є необхідним мікроелементом та відіграє важливу роль у здоров'ї очей. Хоча важливо споживати достатню кількість цієї поживної речовини, прийом добавок з вітаміном А може бути шкідливим, особливо в поєднанні з дієтою, достатньою за вмістом вітаміну А і полівітамінів, які також містять вітамін А.

На щастя, вітамін А легко знайти у звичайних продуктах харчування, таких як збагачені злаки, молочні продукти, фрукти та овочі, і більшість людей споживають достатню кількість вітаміну з харчових джерел. Споживання занадто великої кількості вітаміну А може викликати вроджені дефекти у вагітних жінок, а також документально підтверджено, що це призводить до нудоти, головного болю, коми і навіть смерті. Незважаючи на те, що можуть бути певні стани, при яких доречна добавка вітаміну А, наприклад, для людей з муковісцидозом, краще поговорити з лікарем, перш ніж приймати добавку вітаміну

Малиновий кетон

Це природна фенольна сполука, яка є основним ароматним складом червоної малини. Вона надає аромату фруктам, таким як малина, журавлина і ожина, і деякі вважають, що знижує апетит і сприяє зменшенню ваги. Оскільки кількість кетонів малини, що містяться у фруктах, досить низька, виробники створили синтетичні форми в лабораторії для концентрованих добавок, які рекламують переваги для схуднення.

Деякі дослідження на гризунах дійсно припускають, що добавки кетонів малини можуть знизити апетит і зменшити збільшення у вазі в порівнянні з тваринами, яким не давали добавку; однак кількість кетонів малини, що вводяться в цих дослідженнях, набагато більша, ніж можна було б отримати з їжі або добавок.

Оскільки ефект кетону поки що не доведений, вам краще відмовитися від цієї добавки.

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