Харчові звички, які допоможуть знизити артеріальний тиск

Високий кров’яний тиск може призвести до інфаркту та інсульту. Більшість людей з проблемою тиску, швидше за все, знають, що помірно солити чи не солити їжу зовсім – порада, що допомагає покращити самопочуття. Однак, це лише одна з корисних порад, яка допоможе знизити артеріальний тиск. Є багато інших харчових звичок і методів приготування їжі, якими ви можете користуватися щодня.

Нижче ми познайомимося із найкращими.

Остерігайтеся прихованого натрію

Роблячи покупки, уважно перевіряйте етикетки харчових продуктів.

Етикетки на кшталт "на 25% менше натрію" часто оманливі, тому що вони означають лише те, що в продукті міститься менше солі, ніж у оригінальному продукті.

Майте на увазі, що солі багато у хлібі, сирі, заправках для салатів і приправах. Одним із прикладів цього є сир, який містить близько 373 мг натрію у 100 г.

Фото: pixabay.com

Для зниження тиску використовуйте клітковину

Вживання більшої кількості здорових продуктів, таких як сочевиця, квасоля, цільні зерна, фрукти та овочі, допоможе знизити кров’яний тиск. Ці продукти сприяють укріпленню здоров’я серця не лише завдяки вмісту клітковини, але й мікроелементам і антиоксидантам, які вони містять.

Приправляйте страви зеленню

Один із способів замінити сіль — рясно приправити їжу травами та спеціями. Якщо страва добре приправлена, вона не потребує багато солі.

Використовуйте часник, цибулю, лимонний сік, цибульний порошок і експериментуйте зі свіжими та сушеними травами. Під час невеликого дослідження в Пакистані людей з гіпертонією годували стравами з різною кількістю солі. Результати показали, що учасники віддавали перевагу їжі з меншим вмістом солі, які містили часник.

Будьте розбірливими, коли вечеряєте поза домом

В оброблених харчових продуктів та готових стравах багато солі. Один із найефективніших способів різко скоротити споживання натрію — рідше їсти поза домом. Більше готуйте вдома, де ви контролюєте вміст солі.

Кілька років тому спостережне дослідження в журналі Appetite показало, що більшість людей не знають, скільки натрію вони споживають у ресторанах. Дослідники виявили, що чверть відвідувачів не змогли або не хотіли оцінити вміст натрію у своїх стравах.

Тож, радимо заздалегідь ознайомлюватися з онлайн-меню ресторану. Зробіть свій вибір перед тим, як піти, і виберіть страви з низьким вмістом натрію. Віддавайте перевагу стравам, приготованим на пару, запеченим, які зазвичай містять менше натрію. Уникайте смаженого, вершкового та маринованого м’яса, яке зазвичай містить набагато більше натрію.

Нагадаємо, що вживання соків має як переваги, так і недоліки. Дехто вважає, що ці напої допомагають очистити організм, інші кажуть, що в них забагато цукру. Є напої, які дійсно покращують здоров'я.

Читайте також: