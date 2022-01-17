Харчові звички, яких слід уникати, якщо у вас артрит

Харчові звички, яких слід уникати, якщо у вас артрит

Якщо у вас болять суглоби, змініть раціон і не вживайте продукти, що викликають запалення.

Біль у суглобах, набряк і скутість - усі ці ознаки артриту можуть дійсно сповільнити ваше активне життя. На жаль, мільйони дорослих у світі стикаються із певним типом артриту, що обмежує їхню діяльність.

Протизапальні препарати зазвичай призначають пацієнтам з артритом, щоб запропонувати миттєве полегшення, але є дещо, що принесе користь суглобам і загальному здоров’ю. Зміна дієти, яка виключає харчові звички, пов’язані з запаленням в організмі полегшить симптоми артриту.

Незважаючи на те, що існує не так багато масштабних досліджень, присвячених дієті при артриті, науковці вже довели, що певне харчування може з часом викликати хронічне запалення в організмі. В процесі здорові клітини та органи зазнають шкоди. Людина починає хворіти. Артрит, діабет та серцеві недуги часто виникають через запалення в організмі.

Однак не шукайте конкретні продукти, що зменшать біль при артриті. Подивіться на свій режим харчування в цілому.

Їжте різноманітні рослинні продукти та працюйте над усуненням поганих харчових звичок, які спричиняють запалення та сприяють артриту. Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, що не можна їсти при артриті.

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Оброблена їжа

Продукти, які можуть зберігатися тижнями, зазвичай насичені консервантами, що викликають запалення. Згадайте чіпси, печиво, хлібобулочні вироби та інші упаковані продукти високої обробки. Уникайте їх.

Фаст-фуд

Обмежте кількість фаст-фуду, концентрованих солодощів, але найголовніше – їжте натуральні рослинні продукти.

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Уникайте жирної їжі

Наразі жир перестали демонізувати. Але це не означає, що всі жири придаьні до нестримного споживання. Транс- насичені жири, що містяться у червоному м’ясі та молочних продуктах, сприяють хронічному запаленню кишечника, згідно з недавнім оглядом досліджень в Frontiers of Immunology.

В іншому дослідженні розглядали потенційний вплив насичених жирів на пацієнтів із остеоартритом. У цьому експерименті, опублікованому в Scientific Reports, дослідники вивчали дві групи щурів протягом 16 тижнів. Одну групу годували продуктами з кукурудзяного крохмалю, а іншу — з простих вуглеводів і насичених жирів з вершкового масла, пальмової олії або тваринного жиру. Дослідник виявив, що дієта, що містить 20% насичених жирів, утворює відкладення насиченого жиру в колінних суглобах щурів, які послаблюють хрящ і посилюють запалення, обидва маркери остеоартриту.

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Солодкі напої

Підсолоджені цукром напої можуть призвести до збільшення ваги і піддають вас ризику розвитку діабету 2 типу та ревматоїдного артриту. .

Два великих довгострокових обсерваційних дослідження, в яких науковці вивчали стан 186 900 жінок, пов’язували напій з артритом. За результатами, що були опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition, стало ясно: жінки, які щодня вживали одну або більше порцій підсолодженої газованої води, мали на 63% більший ризик розвитку ревматоїдного артриту в порівнянні з тими, хто не пив газовану солодку воду.

Алкоголь

Дослідження показують, що алкоголь порушує баланс «хороших» та «поганих» бактерій у кишечнику та викликає запалення кишківника. Зловживання алкоголем також може пошкодити тканини кишечника, що викличе запалення. За даними медиків, надмірне вживання алкоголю також знижує здатність кишечника вилучати поживні речовини з їжі.

І є ще одна форма запального артриту, пов'язана із високим споживанням алкоголю. - подагра. Болюче загострення, яке зазвичай націлене на суглоб великого пальця ноги, є результатом занадто великої кількості сечової кислоти в організмі при розщепленні алкоголю. Не лише міцні напої, але й пиво з високим вмістом пуринів можуть значно підвищити рівень сечової кислоти. .