Харчовий желатин: користь та шкода від його щоденного вживання

Про корисні та шкідливі властивості желатину, чи варто його споживати та як правильно використовувати – читайте в статті ТСН.ua.

В багатьох стравах зустрічається такий інгредієнт як харчовий желатин. Такі десерти, як желе або суфле, неможливо приготувати, не додаючи желатин. Щоб зрозуміти, чи міститься желатин у тому чи іншому продукті, достатньо подивитися на пакування – в переліку складників желатин позначається маркуванням Е441. Крім харчової промисловості, желатин використовують і в медицині для лікування шкіри, суглобів, волосся, нігтів та хвороб спини. Але важливим питанням є також і шкідливість желатину.

Харчова цінність желатину

Виготовляють желатин з кісток, хрящиків, шкіри, рогів та копит тварин. Тому важливу роль у желатині відіграє колаген. Це волокнистий білок, з якого складається майже третина усіх білкових клітин в організмі людини.

Крім білка, желатин містить такі амінокислоти:

пролін,

лізин,

глутамінову кислоту,

аспаргінову кислоту,

аланін,

гліцин.

Останній має заспокійливу дію та є енерготоніком. Важливе значення для організму людини має й аланін, в організмі він перетворюється в карнозин, який збільшує витривалість та запобігає передчасному старінню.

Калорійність харчового желатину

Калорійність желатину – 355 ккал на сто грамів. Якщо ви хочете схуднути, майте на увазі, що показник калорійності в желатині вельми високий. Люди з ожирінням мають обирати продукти з невеликою кількістю желатину. Проте желатин легко засвоюється організмом та сприяє травленню. Попри високу калорійність, існують дієти, в яких до м'яса курки, молока та яєць додають желатин. В деяких дієтах рекомендують для схуднення споживати желатин, заливаючи його водою. Такий «коктейль» втамовує відчуття голоду.

Розглянемо функції організму, роботу яких може покращити споживання желатину.

Чим корисний желатин

Пришвидшує зростання кісток після переломів або тріщин;.

Зміцнює волосся, зуби та нігтьові пластини.

Допомагає профілактиці інфаркту та укріпленню серцево-судинної системи.

Зменшує зморшки на шкірі внаслідок підживлення її колагеном.

Покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Пришвидшує обмін речовин в організмі.

Покращує живлення клітин мозку та роботу нервової системи.

Зміцнює м’язи.

Що лікує желатин

Лікарі призначають пацієнтам желатин в разі різноманітних кровотеч у легенях, шлунку чи кишківнику, в разі гемороїдального діатезу. Харчовий желатин також рекомендують пацієнтам з шийним остеохондрозом та постійними кровотечами з носа.

Завдяки наявності в желатині амінокислот, він корисний і для чоловічого здоров’я. Так, у желатині міститься аланін – амінокислота, що стимулює роботу передміхурової залози. Якщо в організмі спостерігається дефіцит цієї амінокислоти, сечовипускання може ускладнитися та супроводжуватись біллю. Крім того, цю амінокислоту використовують для лікування раку простати.

Желатин для лікування суглобів

Особливо корисний желатин для здоров’я суглобів, адже в ньому міститься колаген – білок, необхідний для опорно-рухової системи. З віком кількість колагену в організмі людини зменшується, через що суглоби руйнуються та ходити стає все важче й важче.

Навіть після кількох тижнів регулярного вживання желатину можна спостерігати оздоровлення суглобів та м’язів, збільшення рухливості та покращення самопочуття.

Курс приймання желатину для лікування суглобів триває два тижні, протягом яких потрібно вживати щонайменше 10 грамів желатину на день. Для цього звечора приготуйте лікувальний напій: залийте дві чайні ложки желатину 1/4 стакану води або молока та дайте суміші настоятися протягом ночі. Наступного ранку натщесерце, за пів години до сніданку, випийте цей напій.

Для кращого засвоєння желатину до напою можна додавати чайну ложку лимонного соку або половинку аскорбінки. Для такого напою можна взяти концентрацію желатину менше, а саме чайну ложку на 250 мл води.

Використання желатину в косметології

Для зміцнення нігтів роблять желатинові ванночки для пальців. Таку ванночку можна зробити й удома: для цього потрібно розчинити пакетик желатину у 100 мл холодної води. Дайте розчину настоятися протягом двох годин. Після набухання суміші нагрійте її, не доводячи до кипіння. Зменште температуру суміші до 40 градусів, додайте до неї будь-який овочевий чи фруктовий сік: буряковий, лимонний, апельсиновий або морквяний. Чим більше в сокові аскорбінової кислоти – тим краще, адже вона допомагає засвоєнню амінокислот. Тепер можете опускати пальці у ванночку на пів години. Приймаючи ванночки через день, ви зміцните свої нігтьові пластини.

Як засіб від зморшок, візьміть чайну ложку желатину та пів стакана води. Розмішайте желатин у воді та дочекайтеся, коли отриманий розчин набухне. Потім нагрійте суміш до рідкого стану і дочекайтеся її охолодження. Додайте ваші улюблені овочі чи фрукти, попередньо подрібнивши їх у міксері, та використайте як маску для обличчя.

Желатин підходить і для зміцнення коріння волосся. Замішайте столову ложку желатину, чайну ложку яблуневого оцту та 4 краплини ефірної олії з розмарину в стакані води. Дайте суміші настоятися протягом пів години. Нанесіть суміш на коріння волосся та тримайте 15 хвилин. Після завершення процедури змийте суміш, вимивши голову з шампунем.

Шкода від желатину та протипоказання до його вживання

Надмірне споживання желатину може бути шкідливим для людей, що страждають від тромбів, адже він згущує кров.

Желатин збільшує появу солей, тому тим, у кого є проблеми з камінням у нирках, вживати желатин не варто.

Інколи желатин може спричиняти запори або геморой.

У деяких людей може бути алергія на желатин, тому варто прислухатися до свого самопочуття після його приймання.

Втім, в разі помірного споживання та відсутності зазначених вище проблем зі здоров’ям желатин – корисний та необхідний продукт.

Майте на увазі, що в желатині недостатньо вітамінів та мінералів, тому спортсменам не рекомендується використовувати желатин як повноцінну харчову добавку.

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