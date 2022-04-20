Харчування мами під час ГВ: спростовуємо міфи про заборонені продукти у раціоні жінки, яка годує грудьми

Все це можна їсти під час годування грудьми малюка? Так.
Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова, спростовує 2поради тітки Зіни та сусідки Галі", які проходили "радянську школу", та спростовує міфи раціону жінки, яка годує грудьми свою дитину.
Під час годування грудьми важливо
- Споживати від 2000 до 2800/3000 ккал.
- Харчування має бути сбалансованим та різноманітним.
"А це означає, що червоний помідорчик не впливає на плямку на обличчі малого (може, це взагалі транзиторний стан), і хліб не викликає кольки, як і інші продукти. Тому, основне правило - це дотримуватися здорового харчування без усіляких дієт, столів, радянських рекомендацій2. - пише експертка.
- Важливо вживати рибу (потреба йоду, холіну при ГВ підвищена), але враховуйте кількість ртуті (хоча, я не думаю, що ви жарите кожен день стейки тунця або їсте рибу-меч, такий список можна загуглити).
"КАВА?! О май гад! ТАК! Можна, можливо! Якщо є бажання. Тому що впливати на малого буде тільки така кількість кофеїну, якби ви випили 10 чашок (хоча якщо не спите, то обережно з підрахунками). P.S. Шоколад містить небагато кофеїну, так само і чай", - спростовує міфи щодо цих продуктів під час ГВ лікарка.
А що з алкоголем?..
Якщо 150 мл вина, то годування дитини грудьми можливе лише через 2-2,5 години, якщо менше (близько 50 мл), можна не дотримуватися цього правила.
"Але, звісно, бажано, не вживати алкоголь під час ГВ", - зазначає експертка.
А ще Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.
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