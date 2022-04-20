Харчування мами під час ГВ: спростовуємо міфи про заборонені продукти у раціоні жінки, яка годує грудьми

Харчування мами під час ГВ: спростовуємо міфи про заборонені продукти у раціоні жінки, яка годує грудьми

Все це можна їсти під час годування грудьми малюка? Так.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова, спростовує 2поради тітки Зіни та сусідки Галі", які проходили "радянську школу", та спростовує міфи раціону жінки, яка годує грудьми свою дитину.

Під час годування грудьми важливо

Споживати від 2000 до 2800/3000 ккал.

Харчування має бути сбалансованим та різноманітним.

"А це означає, що червоний помідорчик не впливає на плямку на обличчі малого (може, це взагалі транзиторний стан), і хліб не викликає кольки, як і інші продукти. Тому, основне правило - це дотримуватися здорового харчування без усіляких дієт, столів, радянських рекомендацій2. - пише експертка.

Важливо вживати рибу (потреба йоду, холіну при ГВ підвищена), але враховуйте кількість ртуті (хоча, я не думаю, що ви жарите кожен день стейки тунця або їсте рибу-меч, такий список можна загуглити).

"КАВА?! О май гад! ТАК! Можна, можливо! Якщо є бажання. Тому що впливати на малого буде тільки така кількість кофеїну, якби ви випили 10 чашок (хоча якщо не спите, то обережно з підрахунками). P.S. Шоколад містить небагато кофеїну, так само і чай", - спростовує міфи щодо цих продуктів під час ГВ лікарка.

А що з алкоголем?..

Якщо 150 мл вина, то годування дитини грудьми можливе лише через 2-2,5 години, якщо менше (близько 50 мл), можна не дотримуватися цього правила.

"Але, звісно, ​​бажано, не вживати алкоголь під час ГВ", - зазначає експертка.

А ще Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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