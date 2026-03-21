Гаряча вода для схуднення: що кажуть лікарі і чи працює це насправді

Індустрія схуднення — мільярди доларів і сотні обіцянок, які рідко підтверджуються наукою. Новий вірусний тренд — пити гарячу воду, щоб схуднути. Але чи працює це насправді?

Автор публікації
Тетяна Мележик
Чи допомагає гаряча вода схуднути

Чи допомагає гаряча вода схуднути

«Немає жодних наукових доказів, що гаряча вода прискорює втрату ваги», — каже хірург-бариатр доктор Мір Алі. Інші лікарі підтримують його слова.

Ідея, що гаряча вода «розганяє метаболізм» або «вимітає токсини», — лише міф. Енергії, яку тіло витрачає на нагрів води, катастрофічно мало, щоб помітно вплинути на вагу.

Як вода все ж може допомогти

Не температура, а саме пиття:

  1. Склянка води перед їжею створює відчуття ситості.

  2. Часто ми плутаємо спрагу з голодом — достатнє пиття зменшує помилкові сигнали апетиту.

  3. Вода підтримує роботу нирок і печінки — природних фільтрів організму.

«Пийте воду», — підсумовує доктор Рішель Коррадо. Гаряча чи холодна — вибір за вами.

Що реально працює для схуднення

Експерти радять:

  • Більше білка — ситість і підтримка метаболізму.

  • Менше цукру — організм легше спалює жир.

  • Цільні, необроблені продукти.

  • Фізична активність: мінімум 30 хвилин на день, 5 днів на тиждень.

  • Сон 7–9 годин — гормони голоду і стресу під контролем.

  • Контроль стресу — емоційне переїдання руйнує результати.

  • Консультація лікаря — персональні поради завжди ефективніші.

Висновок: чарівних методів немає. Стійке схуднення — результат здорових звичок, а не вірусних лайфхаків із соцмереж.

Матеріал носить інформаційний характер і не є медичною порадою. Перед змінами у раціоні чи початком програми схуднення радьтеся з лікарем.

