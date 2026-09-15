Гарячі чай і кава можуть утричі підвищувати ризик раку стравоходу: що з’ясували вчені

Чи шкодять гарячі напої вашому організму / © pexels.com

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Нове масштабне дослідження вчених Оксфордського університету показало зв’язок між регулярним вживанням дуже гарячих напоїв та підвищеним ризиком одного з видів раку стравоходу.

Дослідники проаналізували дані майже мільйона дорослих і з’ясували: люди, які надавали перевагу дуже гарячому чаю та каві, мали приблизно втричі вищий ризик розвитку плоскоклітинного раку стравоходу порівняно з тими, хто пив ці напої теплими.

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Проте відмовлятися від улюбленої кави чи чаю не потрібно. Як зазначають фахівці, значення має насамперед температура напою.

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Що показало дослідження

Науковці з Oxford Population Health при Оксфордському університеті проаналізували дані близько 980 тисяч дорослих жителів Великої Британії. Для цього вони об’єднали інформацію двох великих дослідницьких проєктів — UK Biobank та Million Women Study.

Учасники повідомляли, як вони зазвичай п’ють гарячі напої: теплими, гарячими чи дуже гарячими.

Результати виявили чітку закономірність. Порівняно з людьми, які віддавали перевагу теплим напоям, у тих, хто пив чай і каву гарячими, ризик плоскоклітинного раку стравоходу був приблизно в 1,7 раза вищим. Серед любителів дуже гарячих напоїв він був приблизно втричі вищим.

Водночас дослідники не виявили аналогічного зв’язку з аденокарциномою — іншим основним типом раку стравоходу.

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Чому дуже гарячі напої можуть бути небезпечними

Ймовірна причина полягає не в складі чаю або кави, а у впливі високої температури на тканини.

Стравохід — це трубка, якою їжа та напої потрапляють із рота до шлунка. Коли людина регулярно п’є дуже гарячі напої, висока температура може пошкоджувати клітини слизової оболонки стравоходу.

Повторні термічні ушкодження та процес відновлення тканин потенційно можуть створювати умови, за яких зростає ймовірність появи аномальних клітин.

Саме тому результати дослідження не означають, що кава або чай є канцерогенними самі по собі. Потенційним фактором ризику в цьому випадку є надмірно висока температура напою.

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Яка температура чаю та кави може бути небезпечною

У новому дослідженні точну температуру напоїв учасників не вимірювали. Люди самостійно характеризували їх як теплі, гарячі або дуже гарячі.

Водночас Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) раніше класифікувало вживання дуже гарячих напоїв температурою понад 65 °C як «ймовірно канцерогенне для людини».

За оцінками, у західних країнах чай і каву часто п’ють за температури близько 60 °C. Тому вчені наголошують, що необхідні додаткові дослідження, аби точніше визначити температуру, за якої ризик починає зростати.

Значення має не лише температура, а й кількість напою

Дослідники також звернули увагу на те, скільки чашок гарячого напою люди випивали протягом дня.

Вживання шести або більше гарячих напоїв на день було пов’язане з вищим ризиком плоскоклітинного раку стравоходу порівняно з меншою кількістю. Це може свідчити про те, що значення має не лише температура, а й частота впливу високої температури на слизову оболонку.

Проте важливо правильно оцінювати масштаб ризику. Навіть триразове збільшення відносного ризику не означає, що кожна людина, яка п’є дуже гарячу каву або чай, захворіє на рак. Сам рак стравоходу залишається відносно рідкісним захворюванням.

Чи потрібно відмовлятися від гарячого чаю та кави

Ні. Результати дослідження не є приводом повністю виключати чай або каву з раціону. Значно простіше змінити спосіб їх вживання.

Фахівці радять не пити чай або каву одразу після приготування, якщо напій обпікає рот. Варто дати йому трохи охолонути до комфортної температури. Додавання холодного молока також допоможе швидше знизити температуру.

Тобто головне правило дуже просте: якщо напій настільки гарячий, що його важко пити, краще трохи зачекати.

Інші фактори ризику раку стравоходу

Температура напоїв — далеко не єдиний фактор, який варто враховувати. Експерти Cancer Research UK наголошують, що набагато важливішими способами знизити ризик плоскоклітинного раку стравоходу залишаються відмова від куріння та скорочення вживання алкоголю.

Тому результати нового дослідження варто сприймати не як причину боятися ранкової чашки кави, а як ще один аргумент на користь простої звички — дати напою трохи охолонути.

FAQ

Чи може гарячий чай викликати рак стравоходу?

Наявні дані не доводять, що гарячий чай безпосередньо викликає рак. Проте нове дослідження Оксфордського університету виявило зв’язок між регулярним вживанням дуже гарячих напоїв і підвищеним ризиком плоскоклітинного раку стравоходу. Імовірно, значення має саме висока температура, яка може регулярно пошкоджувати слизову оболонку стравоходу, а не чай чи кава як такі.

Якої температури можна безпечно пити чай і каву?

Точну межу безпечної температури нове дослідження не встановило. Міжнародне агентство з вивчення раку відносить напої температурою понад 65 °C до «дуже гарячих» та класифікує їх вживання як імовірно канцерогенне. Практичне правило просте: не варто пити чай або каву, якщо вони обпікають рот. Краще зачекати, поки напій охолоне до комфортної температури.

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