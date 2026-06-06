Гарячий чи холодний чай: як температура заварювання впливає на рівень антиоксидантів у напої

Гарячий чи холодний чай: який корисніший / © pexels.com

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В Eating Well розібралися, чи справді гарячий чай корисніший за холодний і що відбувається з антиоксидантами під час різних способів приготування.

Як температура впливає на антиоксиданти в чаї

Антиоксиданти — це природні сполуки (зокрема поліфеноли, флавоноїди та катехіни), які допомагають організму боротися з окисним стресом і зменшують ризик хронічних захворювань.

Згідно з експертними даними, гаряча вода ефективніше витягує ці корисні речовини з чайного листя:

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за високої температури (приблизно 90–100°C) екстракція поліфенолів відбувається швидше і повніше;

гарячий чай зазвичай містить більше антиоксидантів, ніж холодний настій;

особливо це стосується зеленого та чорного чаю.

Водночас це не означає, що холодний чай не має користі — просто профіль речовин може бути іншим.

Що таке cold brew чай і чим він відрізняється

Cold brew чай — це спосіб заварювання, коли чайні листки настоюють у холодній або кімнатній воді протягом 8–16 годин.

Його особливості:

м’якший, менш гіркий смак;

нижча кислотність;

іноді менше кофеїну;

все ще містить антиоксиданти, але в іншій концентрації.

Деякі дослідження показують, що холодне заварювання може краще зберігати певні сполуки, але загалом гаряче заварювання залишається більш ефективним для повної екстракції антиоксидантів.

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Гарячий vs холодний чай: що корисніше

Обидва варіанти мають свої переваги:

Гарячий чай:

вищий рівень екстракції поліфенолів;

більше антиоксидантів у кожній чашці;

сильніший вплив на організм у контексті досліджень.

Холодний чай:

легший для травлення;

м’якший смак, зручний у спеку;

підходить для тривалого вживання;

зберігає частину антиоксидантів.

Висновок експертів: обидва варіанти корисні, а вибір залежить від способу життя та смакових вподобань.

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Важливий нюанс про готові холодні чаї

Окремо варто зазначити, що готові магазинні iced tea часто містять:

доданий цукор;

ароматизатори;

значно менше антиоксидантів, ніж свіжозаварений чай.

Тому найкорисніший варіант — це домашній чай, заварений із якісного листя.

FAQ

Який чай корисніший — гарячий чи холодний?

Гарячий чай зазвичай містить більше антиоксидантів завдяки ефективнішій екстракції, але холодний чай також корисний і легший для організму.

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Чи зберігає холодний чай антиоксиданти?

Так, але їх концентрація може бути нижчою або відрізнятися залежно від способу заварювання та часу настоювання.

Чи впливає температура на користь зеленого чаю?

Так, гаряча вода краще витягує катехіни та поліфеноли, але холодне заварювання може дати м’якший смак і інший баланс речовин.

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