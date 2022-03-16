Потрібно лише заповнити анкету.

Helsi разом із donor.ua запустили ініціативу з донорства крові. На сайті helsi.me потрібно заповнити анкету — коли в регіоні виникне потреба в донорах, користувачеві прийде сповіщення.

Про неймовірні історії життя розповідають кореспонденти ТСН.

Люди, яким вдалося вижити, і для яких лікарі щодня роблять диво, не можуть надякуватись своїм рятівникам.

Про це йдеться в ТСН.

Тут знову повітряна тривога – інтерни сидять біля товстелезних стін старої лікарні. «Ми в темряві працюємо, в потемках, з першого дня обстрілювали, групи зі зброєю ходили і стріляли, на вікнах коробки з інфузійними розчинами, щоб затримати ці кулі», - кажу інтерни.

В ординаторській лікар хвалиться - за три тижні життя тут встиг стати дідом. «Пока я тут, в мене донька народила внука. Тиждень сиділа у Львові, ми за добу заїхала до Львова і там народила» –, каже чоловік.