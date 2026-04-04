Гірше за куріння: ці популярні свічки руйнують ваше повітря вдома

Ароматичні свічки та пахощі створюють затишок і відчуття комфорту в домі. Але за приємним запахом ховається небезпека.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Як свічки погіршують якість повітря

Як свічки погіршують якість повітря / © pexels.com

Нове дослідження показує: деякі свічки можуть бути шкідливішими за сигарети.

Вчені Асіт Кумар Мішра (University College Cork) та Марі Коггінс (University of Galway) встановили: ароматичні свічки підвищують рівень дрібнодисперсного пилу у повітрі в 15 разів більше рекомендованого ВООЗ. Це серйозно погіршує якість повітря і створює ризик розвитку небезпечних захворювань, повідомляє t-online.

Горіння ароматичних свічок та пахощів виділяє токсичні гази: діоксид сірки, чадний газ, оксиди азоту. Вплив може бути в 4 рази сильнішим, ніж сигарети, навіть у порівнянні з дрібнодисперсним пилом.

Короткостроково це проявляється як:

  • подразнення легень, очей, носа та горла;

  • кашель, чхання, дискомфорт у дихальних шляхах.

Але небезпека довготривала: хронічний бронхіт, серцево-судинні захворювання і навіть рак легень. Людям з астмою варто бути особливо обережними — свічки можуть провокувати загострення.

Багато хто обирає свічки з натурального воску, щоб мінімізувати ризики. Але навіть вони можуть містити шкідливі речовини. Деякі компоненти реагують з озоном у кімнатному повітрі, утворюючи токсичні побічні продукти.

Не обов’язково відмовлятися повністю. Щоб мінімізувати ризики:

  • запалюйте свічки у великих приміщеннях;

  • тримайте їх біля відкритого вікна або навіть на свіжому повітрі;

  • пам’ятайте: більшість диму виділяється під час горіння.

Навіть улюблені аромати можна використовувати без шкоди для здоров’я, якщо дотримуватися цих простих правил. Але тепер ви знаєте правду — не всі свічки такі безпечні, як здаються.

