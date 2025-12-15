Гранат для здорового кишківника: ось основні причини, чому варто їсти його щодня

Користь гранату для кишківника / © Pixabay

Але його справжня суперсила прихована в нерозчинній клітковині та протизапальних поліфенолах, які разом роблять гранат незамінним для здоров’я травної системи та кишківника, розповідають на сайті Klopotenko.

Що міститься в гранаті: вітаміни та мінерали

У 100 г гранатових зернят міститься:

83 ккал

80 г води

1,67 г білка

1,17 г жирів

18,7 г вуглеводів

4 г клітковини

13,7 г цукрів

10 мг кальцію

12 мг магнію

36 мг фосфору

236 мг калію

10,2 мг вітаміну С

Також гранат містить невелику кількість фолату, вітаміну В6, тіаміну, рибофлавіну та ніацину.

Користь гранату для травлення

Клітковина важлива не лише для загального здоров’я, а й для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. За рекомендаціями МОЗ, дорослій людині потрібно споживати приблизно 25 г клітковини на день, а при серцевих захворюваннях, діабеті чи ожирінні цю норму бажано збільшувати.

Недостатня кількість клітковини може призвести до регулярних закрепів та розвитку хронічних хвороб, тоді як достатнє споживання харчових волокон значно знижує ризик передчасної смерті.

У гранаті близько 80% клітковини є нерозчинною — вона не розчиняється у воді та не перетравлюється, а активно очищає кишківник. Важливо: гранатовий сік майже не містить клітковини, тому для користі травлення слід їсти зернятка разом із насінням та оболонкою.

Користь гранату для кишківника

Кишковий мікробіом впливає не лише на травлення, а й на імунітет та психічне здоров’я. Збалансований мікробіом містить корисні бактерії, які пригнічують хвороботворні, тоді як дисбаланс призводить до дисбактеріозу.

Гранат підтримує ріст корисних бактерій, таких як Bacteroides, Lactobacillus та Bifidobacterium. Поліфеноли у складі гранату захищають слизову кишківника, а клітковина живить мікробіом, створюючи ідеальні умови для здорового травлення.

Гранат і зниження ризику раку товстої кишки

Дослідження показують, що продукти з високим вмістом клітковини та протизапальних сполук можуть знижувати ризик раку товстої кишки. Гранат містить і те, і інше. Особливі поліфеноли — елаготаніни — підтримують імунітет і можуть допомагати організму боротися з пухлинами.