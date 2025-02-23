І лікують, і смакують: спеції, які мають бути на вашій кухні

Спеції і трави не тільки надають смаку та аромату вашим стравам, а й корисні для здоров'я.

Багато спецій протягом століть використовували в традиційній медицині через їхні потужні протизапальні та травні властивості. Додаючи ці ароматні та корисні для здоров'я трави і спеції до своїх страв, ви можете підтримати та покращити своє здоров'я.

Топ корисних спецій

Барбарис

Оздоровлює печінку, шлунок, заспокоює серце й нервову систему, має протизапальні, жовчогінні, сечогінні властивості. Корисний при набряках, подагрі, ревматизмі. Містить багато вітаміну С, підвищує апетит і стимулює роботу кишківника та підшлункової залози. Японські вчені довели протипухлинні властивості барбарису.

Гвоздика

Тонізує організм, вбиває шкідливі віруси й мікроби, поліпшує травлення, регулює роботу печінки, сприяє здоров’ю ясен і зубів, зберігає молодість шкіри, покращує роботу шлунка. Освіжає подих, знищує неприємні запахи.

Імбир

Сприяє відновленню зору, долає фізичну втому, сонливість, поліпшує травлення, стимулює роботу мозку і зміцнює серце. Часте вживання імбиру допоможе схуднути, знизити рівень цукру і холестерину в крові.

Кардамон

Кардамон позитивно впливає на нервову систему, допомагає розслабитися і водночас позбавляє депресії, стимулює роботу мозку, зміцнює серцевий м’яз. Ця спеція допоможе позбутися мігрені, поліпшує пам’ять, нормалізує артеріальний тиск, корисна для зору, незамінна під час застуди. А ще кардамон допоможе схуднути й омолоджує організм.

Кориця

Кориця дуже добре очищає судини й знижує рівень холестерину та цукру в крові, нормалізує емоційний стан, корисна при фізичній слабкості, після тяжких хвороб і виснаження. Поліпшує травлення, оздоровлює шлунок і кишківник, зміцнює серцево-судинну та нервову системи, заспокоює серцевий ритм, нормалізує стан шкіри, стабілізує артеріальний тиск. Кориця здатна пригнічувати ріст грибкових і дріжджових мікроорганізмів, тому її корисно вживати у разі молочниці чи аналогічних захворювань.

Куркума

Незамінна для оздоровлення печінки, лікування ожиріння й діабету. Корінь куркуми багатий на вміст заліза, кальцію, йоду, фосфору, вітамінів С і групи В. А ще одна його складова — куркумін — пригнічує ріст ракових клітин, знижує рівень холестерину в крові, захищає від розвитку атеросклерозу, утворення каменів у печінці та нирках.

Інша цінна речовина куркуми — цинеол, який поліпшує роботу шлунка і знищує паразитів. Також спеція корисна для кровоносних судин і сприяє лікуванню дерматиту, псоріазу, артриту, усуває метеоризм, кровоточивість ясен та мігрень.

Часник

Протизапальні властивості часнику можуть зменшити запалення в шлунково-кишковому тракті. Це допомагає полегшити травний дискомфорт і сприяє здоров'ю мікрофлори кишечника. Також було доведено, що він збільшує швидкість метаболізму, що допомагає схуднути.

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