Як кава впливає на нирки: що відбувається, якщо пити її щодня

Як кава впливає на ваші нирки / © pexels.com

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Дослідження, про які пишуть в EatingWell, свідчать, що помірне споживання цього напою може бути пов’язане з нижчим ризиком хронічної хвороби нирок і утворення каменів. Однак результат залежить від кількості кофеїну, стану здоров’я та індивідуальної чутливості організму.

Як кава впливає на нирки

Нирки фільтрують кров, виводять продукти обміну та надлишок рідини, а також підтримують баланс електролітів в організмі. На їхню роботу впливають харчування, рівень артеріального тиску, кількість спожитої рідини та супутні захворювання.

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За даними експертів, помірне вживання кави для більшості людей не становить загрози для здоров’я нирок. Ба більше, деякі дослідження виявили зв’язок між регулярним споживанням кави та нижчим ризиком розвитку хронічної хвороби нирок. Водночас такі результати не означають, що кава гарантовано захищає від захворювань або може замінити профілактику й лікування.

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Потенційний вплив напою пояснюють, зокрема, наявністю поліфенолів та хлорогенових кислот. Ці сполуки мають антиоксидантні властивості й можуть допомагати зменшувати окиснювальний стрес та запальні процеси.

Чи може кава знизити ризик захворювань нирок

У дослідженнях регулярне вживання кави пов’язували з нижчою ймовірністю розвитку хронічної хвороби нирок. В одному з метааналізів, наведених EatingWell, люди, які випивали дві або більше чашок кави на день, мали приблизно на 14% нижчий ризик розвитку захворювання порівняно з тими, хто пив менше.

Імовірно, значення мають біологічно активні речовини, які містяться в кавових зернах. Вони можуть впливати на запалення та процеси окиснення в клітинах.

Однак важливо враховувати обмеження таких даних. Зв’язок між звичкою пити каву та станом нирок не завжди свідчить про прямий причинно-наслідковий ефект. На результати також можуть впливати харчування, фізична активність, куріння, артеріальний тиск та інші чинники.

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Чи допомагає кава запобігти утворенню каменів у нирках

Кава може бути одним із напоїв, які допомагають підтримувати достатнє надходження рідини. Кофеїн має сечогінний ефект, тому після вживання напою об’єм сечі може збільшуватися. Це сприяє розведенню сечі та виведенню речовин, з яких за певних умов формуються кристали.

Деякі дослідження пов’язують вживання кави зі зниженим ризиком утворення каменів у нирках. Проте цей ефект не гарантований: ризик залежить від типу каменів, спадковості, раціону, обміну речовин та інших особливостей організму.

Для профілактики каменів особливо важливо пити достатньо рідини протягом дня. Не варто покладатися лише на каву, адже потреба у воді відрізняється залежно від фізичної активності, температури навколишнього середовища та стану здоров’я.

Коли кава може зашкодити ниркам

Основний ризик пов’язаний із надмірним споживанням кофеїну та його впливом на артеріальний тиск. У деяких людей кофеїн тимчасово підвищує тиск, особливо якщо вони вживають великі дози за короткий проміжок часу або мають підвищену чутливість до нього.

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Тривало підвищений артеріальний тиск може пошкоджувати судини нирок і погіршувати їхню здатність фільтрувати кров. Тому людям із гіпертонією варто уважно стежити за реакцією організму на каву.

З обережністю слід ставитися до кофеїну, якщо:

у вас діагностовано артеріальну гіпертензію;

ви маєте хронічну хворобу нирок;

лікар рекомендував обмежити калій у раціоні;

після кави виникають серцебиття, тремтіння або помітне підвищення тиску.

За наявності захворювань нирок важливо враховувати не лише кофеїн, а й загальний обсяг напою, кількість калію та інші обмеження, визначені лікарем.

Скільки кави можна пити на день

За даними експертів, для більшості здорових дорослих орієнтиром може бути 2–3 стандартні чашки кави на день. Американська асоціація серця та інші організації наводять межу до 400 мг кофеїну на добу для більшості здорових дорослих. Це приблизний орієнтир, а не універсальна норма: фактичний вміст кофеїну залежить від сорту зерен, способу приготування та об’єму чашки.

Людям із підвищеним артеріальним тиском у матеріалі рекомендують розглянути обмеження до 1–2 чашок кави з кофеїном на день і контролювати показники тиску. За хронічної хвороби нирок допустима кількість залежить від індивідуального стану та рекомендацій медичного фахівця.

Також варто враховувати інші джерела кофеїну — чай, енергетичні напої, колу та шоколад.

Як пити каву, щоб підтримувати здоров’я нирок

Щоб зменшити можливі ризики, дотримуйтеся кількох рекомендацій:

Контролюйте кількість. Враховуйте загальне споживання кофеїну, а не лише кількість чашок. Зменшуйте кількість цукру. Надлишок доданого цукру може сприяти набору ваги та погіршувати контроль рівня глюкози в крові, що має значення для здоров’я нирок. Обмежуйте вершки з високим вмістом насичених жирів. Замість них можна використовувати молоко з нижчим вмістом жиру, якщо воно відповідає вашим дієтичним потребам. Пийте достатньо води. Кава також забезпечує надходження рідини, але не повинна бути єдиним напоєм протягом дня. Спробуйте каву без кофеїну. Вона містить менше кофеїну, але зберігає частину поліфенолів та інших природних сполук. Стежте за артеріальним тиском. Якщо після кави він підвищується, варто зменшити порцію та обговорити це з лікарем.

FAQ

Чи шкідлива кава для нирок?

Для більшості здорових дорослих помірне вживання кави не вважається шкідливим для нирок. Деякі дослідження навіть пов’язують її споживання зі зниженим ризиком хронічної хвороби нирок і каменів. Водночас надлишок кофеїну може підвищувати артеріальний тиск, що з часом здатне негативно впливати на нирки. Людям із гіпертонією або захворюваннями нирок варто узгодити кількість кави з лікарем.

Скільки кави можна пити на день без шкоди для нирок?

Для більшості здорових дорослих орієнтиром є 2–3 стандартні чашки кави на день. Загальна кількість кофеїну з усіх джерел зазвичай не повинна перевищувати 400 мг на добу. Проте безпечна доза залежить від міцності напою, артеріального тиску та індивідуальної чутливості. За хронічної хвороби нирок або гіпертонії кількість кави варто обговорити з лікарем.

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