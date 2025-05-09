Як можна вберегтися від укусу кліща: важливі правила, про які не варто забувати

Як зробити так, щоб вас не вкусив кліщ / © Pixabay

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Фахівці радять перед виходом на природу обирати одяг світлих кольорів, що закриває більшу частину тіла: штани слід заправляти в шкарпетки, а сорочки — з довгими рукавами. Не забувайте про головний убір. Відкриті ділянки шкіри та зовнішній одяг варто обробляти репелентами, уважно слідуючи вказівкам на упаковці.

На природі важливо регулярно перевіряти себе на наявність кліщів, бажано кожні 15-20 хвилин. Особливо ретельно варто оглядатися перед тим, як заходити в будинок або транспорт, оскільки кліщі можуть залишатися на домашніх тваринах, речах чи рослинах.

Як помітити укус кліща на тілі

Кліщ прикріплюється до шкіри протягом 15-20 хвилин, виділяючи рідину з анестезуючим ефектом, що робить укус майже непомітним. Тільки через кілька годин зазвичай з’являється біль або дискомфорт у місці укусу.

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Кліщ може залишатися на тілі людини чи тварини до 12 діб. Зазвичай дорослих кліщів помічають через 2-3 дні: на місці укусу з’являються почервоніння, свербіж і припухлість, а сам кліщ збільшується в розмірах. Не менш небезпечні й маленькі кліщі — майже прозорі німфи, які є статевонезрілими особинами.

Кліщі можуть приєднуватися не тільки під час перебування на природі, але й після того, як ви повернулися з зелених зон, якщо вони залишилися на одязі чи предметах. Вони також можуть потрапити до дому разом з букетами квітів або домашніми тваринами.

Що робити, якщо кліщ вже вкусив

Якщо ви виявили кліща на шкірі:

Негайно зверніться до найближчого травмпункту. У кожному регіоні є травмпункти, які працюють цілодобово. Тут вам допоможуть: видалять кліща, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження. Якщо звернутися до травмпункту неможливо, спробуйте самостійно видалити кліща. Повільно витягніть його разом з хоботком, обережно розхитуючи пальцями, обгорнутими марлею, пінцетом чи петлею з нитки, яку потрібно закріпити якомога ближче до шкіри. Після видалення обробіть рану антисептиком. Якщо частина кліща залишилася в шкірі, використовуйте стерильну голку для її видалення. Зібраного кліща потрібно покласти на шматок вологого марлевого серветки і помістити у чистий скляний посуд (флакон або пробірку), щільно закривши кришкою. За призначенням лікаря кліща можна передати на лабораторне дослідження для визначення наявності збудників бореліозу. Обов’язково вимийте руки з милом. Протягом двох тижнів щодня перевіряйте свою температуру.

Якщо температура підвищується чи з’являються ознаки почервоніння на шкірі, зверніться до лікаря.