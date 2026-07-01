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ТСН у соціальних мережах

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83
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Як перевірити кавун у домашніх умовах: ознаки великої кількості нітратів

Кавун — символ літа, але разом із ним щороку з’являються страхи щодо нітратів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як перевірити кавун на нітрати

Як перевірити кавун на нітрати / © pexels.com

Чи справді небезпечні кавуни, як їх перевірити та на що звертати увагу — розбираємо у форматі простого чек-листа.

Що потрібно знати про нітрати в кавуні

  1. Нітрати — це природні сполуки азоту, які рослини отримують із ґрунту.

  2. У невеликій кількості вони є безпечними для організму.

  3. Проблема виникає лише при перевищенні норми.

  4. У великій концентрації можуть викликати погіршення самопочуття.

Який вигляд має «підозрілий» кавун

Зверніть увагу на зовнішні ознаки:

  • занадто великий або неприродно ідеальний плід;

  • надто гладка та глянцева поверхня зрізу;

  • бліда або неприродно яскраво-червона м’якоть;

  • товсті або жовтуваті волокна всередині;

  • відсутність характерної зернистості на зрізі.

Ознаки нітратного кавуна всередині

Після розрізання можуть насторожити:

  • м’якоть з фіолетовим або помаранчевим відтінком;

  • нерівномірний колір або плями;

  • занадто м’яка або, навпаки, «пластикова» текстура;

  • водянистість без характерного аромату.

Простий домашній тест із водою

Один із найпопулярніших способів перевірки:

  • опусти шматочок кавуна у воду;

  • якісний плід зробить воду трохи каламутною;

  • сумнівний — може пофарбувати воду в рожевий відтінок.

Ознаки стиглого і безпечного кавуна

Щоб не помилитися під час покупки:

  • сухий, але не пересушений хвостик;

  • жовта пляма на боці (місце дозрівання);

  • контрастні смуги на шкірці;

  • дзвінкий звук при постукуванні;

  • відчутна вага для свого розміру.

Як правильно обирати кавун у магазині чи на ринку

  • уникайте розрізаних плодів на сонці;

  • не купуйте біля доріг (ризик забруднення);

  • перевіряйте наявність документів у продавця;

  • обирайте сезонні кавуни (серпень — оптимальний період).

Міфи про нітратні кавуни

  1. «Чим більший кавун, тим більше нітратів» — не завжди правда.

  2. «Нітрати можна визначити лише на смак» — неможливо.

  3. «Яскраво-червоний кавун — небезпечний» — колір не є точним показником.

Важливо пам’ятати: нітрати не завжди є шкідливими, точну перевірку дає лише лабораторія, більшість «народних методів» — лише орієнтовні.

FAQ

Як розпізнати кавун із нітратами в домашніх умовах?

Найчастіше звертають увагу на колір м’якоті, структуру волокон та простий тест із водою, але 100% гарантії ці методи не дають.

Чи можна отруїтися кавуном із нітратами?

Так, якщо рівень нітратів перевищує норму. Найчастіше симптоми з’являються при вживанні великої кількості неякісного плоду.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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