Як покращити пам’ять і роботу мозку: науковці дали п’ять важливих порад

Як покращити пам’ять / © Pixabay

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У виданні CNN розповіли, як “змусити” свій мозок запам’ятовувати найважливіше. Свої поради дав нейропсихолог Чаран Ранганат із Каліфорнійського університету.

Не намагайтеся вивчити якомога більше, краще фокусуйтесь на вибірковому, але більш глибокому засвоєнні будь-якого матеріалу. Секрет ховається у тому, щоб звертати уваги на дрібні деталі, контекст і особисту значущість інформації.

Існує особлива техніка MEDIC, в якій науковці об’єднали п’ять ключових підходів до кращого запам’ятовування.

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M — Meaning (Значення)

Наприклад, якщо вам потрібно закріпити в пам’яті нове слово, обов’язково пов’яжіть його з чимось відомим. Насправді, асоціативні зв’язки є дуже потужним інструментом запам’ятовування.

E — Error (Помилка)

Не слід боятися робити помилки, адже це частина будь-якого навчання. Якщо ви будете спочатку намагатися згадати правильно відповідь, а вже потім підглядати її, то мозок напружуватиметься і краще запам’ятає інформацію. Завдяки такому підходу стимулюється активне мислення.

D — Distinctiveness (Унікальність)

Людська пам’ять створена таким чином, що вона краще фіксує щось незвичне і яскраве. Тому для запам’ятовування обов’язково виділяйте якусь одну деталь. Це може бути положення або колір предмета, який ви хочете запам’ятати.

I — Importance (Важливість)

Людина краще запам’ятовує те, що має для неї практичне або емоційне значення. Якщо вам щось справді цікаве, пам’ять працює ефективніше. Подібний вплив на пам’ять має й допитливість. Тому, кажуть нейропсихологи, перед вивченням чогось нового, обов’язково зацікавтесь темою.

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C — Context (Контекст)

Наші спогади глибоко пов’язані з тими обставинами, під час яких вони виникають. Візуальні образи, запахи, звуки — все це може “повернути” нас до моменту. Якщо вам потрібно згадати щось важливе, спробуйте уявно повернутися до того середовища.