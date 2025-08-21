Секрет здорового кишечника та контролю апетиту / © ТСН.ua

Реклама

Вчені відкрили унікальну систему харчування, що зміцнює функції кишечника та допомагає контролювати апетит.

Про нові дослідження йдеться на dailymail.

Результати дослідження показали, що обмеження певних вуглеводів може покращити здоров’я кишківника.

Реклама

«Дієта з низьким вмістом FODMAP вже давно вважається ефективним методом боротьби із синдромом подразненого кишківника (СПК), оскільки зменшує навантаження на травну систему», — йдеться у матеріалі.

Тепер науковці з Норвегії з’ясували, що така дієта, яка обмежує споживання продуктів із вуглеводами (злаки, хліб, крекери), може також регулювати рівень цукру в крові, контролювати апетит та загалом зміцнювати мікрофлору кишківника.

Експерти зазначають, що найближчим часом цей підхід може стати дієвою підтримкою для пацієнтів із проблемами травлення, зокрема СПК. Водночас механізм впливу FODMAP на підвищення рівня гормону GLP-1 у кишківнику ще потребує детального вивчення.

FODMAP — це абревіатура від ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли — група вуглеводів, які часто викликають здуття, гази та біль у животі. Вони не розщеплюються у тонкому кишківнику, а потрапляють у товстий, де й спричиняють симптоми.

Реклама

До продуктів із високим вмістом FODMAP належать:

цибуля, часник, гриби

яблука, нектарини, груші

макарони, білий хліб

молочні продукти

Натомість низько-FODMAP альтернатива включає:

овочі: баклажани, картопля, цукіні

фрукти: виноград, ківі, апельсини

білкові продукти: яйця, риба, тофу

Дослідження і результати

Науковці з Університетської лікарні Хокеланд (Норвегія) спостерігали за 30 дорослими пацієнтами з мішаним типом СПК (перемінні запори й діарея). Вони дотримувалися суворої низько-FODMAP дієти протягом 3 місяців.

Результати дослідження показали значне зниження болю в животі, здуття та діареї, а також підвищення рівня GLP-1, що допомагає краще контролювати апетит та рівень цукру в крові.

Реклама

Попри обмежений обсяг вибірки (30 пацієнтів), дослідження підтвердило статистично значущі покращення.

Увага! Ця інформація надається виключно в ознайомлювальних цілях і не може замінити професійну медичну консультацію, діагностику чи лікування. Завжди звертайтеся до кваліфікованого лікаря або іншого медичного фахівця з будь-якими питаннями щодо вашого здоров'я.

Нагадаємо, що синдром подразненого кишківника уражає близько 1 із 20 людей у світі. Це хронічне захворювання суттєво знижує якість життя та соціальну активність.