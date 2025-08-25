ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Як позбутися шорстких п’яток в домашніх умовах за допомогою лише однієї процедури

Влітку багатьох турбує проблема сухих п’ят з тріщинами. Якщо взимку взуття приховує недоліки шкіри, то в літніх босоніжках хочеться демонструвати доглянуті й привабливі ноги. Але не завжди є можливість або час відвідувати салони краси, тому набагато зручніше використовувати ефективні домашні методи догляду.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як швидко позбутися сухості п'яток

Як швидко позбутися сухості п’яток / © unsplash.com

Мрія про ніжні, гладенькі п’яти, як у немовляти, цілком реальна навіть вдома. Вже за 24 години сухі кірки відпадуть без жодних зусиль, а шкіра стане оксамитовою, без тріщин і задирок.

Спершу ноги потрібно на 15 хвилин занурити в теплий розчин з гліцерином — на 4 літри води достатньо 1 столової ложки.

Після цього п’яти слід пом’якшити скрабом із морської солі, меду та кавової гущі. Засіб наносять круговими рухами, приділяючи особливу увагу проблемним ділянкам із задирками. Масаж триває 6–8 хвилин, після чого скраб змивають теплою водою.

На завершення на п’яти наносять крем з сечовиною або будь-який інший зволожувальний засіб під рукою і одягають бавовняні шкарпетки.

Вже після першої процедури стопи — відчутно м’які та доглянуті.

Дата публікації
Кількість переглядів
175
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie