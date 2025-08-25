- Дата публікації
Як позбутися шорстких п’яток в домашніх умовах за допомогою лише однієї процедури
Влітку багатьох турбує проблема сухих п’ят з тріщинами. Якщо взимку взуття приховує недоліки шкіри, то в літніх босоніжках хочеться демонструвати доглянуті й привабливі ноги. Але не завжди є можливість або час відвідувати салони краси, тому набагато зручніше використовувати ефективні домашні методи догляду.
Мрія про ніжні, гладенькі п’яти, як у немовляти, цілком реальна навіть вдома. Вже за 24 години сухі кірки відпадуть без жодних зусиль, а шкіра стане оксамитовою, без тріщин і задирок.
Спершу ноги потрібно на 15 хвилин занурити в теплий розчин з гліцерином — на 4 літри води достатньо 1 столової ложки.
Після цього п’яти слід пом’якшити скрабом із морської солі, меду та кавової гущі. Засіб наносять круговими рухами, приділяючи особливу увагу проблемним ділянкам із задирками. Масаж триває 6–8 хвилин, після чого скраб змивають теплою водою.
На завершення на п’яти наносять крем з сечовиною або будь-який інший зволожувальний засіб під рукою і одягають бавовняні шкарпетки.
Вже після першої процедури стопи — відчутно м’які та доглянуті.