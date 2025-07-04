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ТСН у соціальних мережах

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Як правильно потрібно приймати клітковину для схуднення: дієтологиня назвала денну норму

Дієтологиня розповіла, яка добова норма клітковини для тих людей, що прагнуть схуднути.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Скільки потрібно їсти клітковини на день, щоб схуднути

Скільки потрібно їсти клітковини на день, щоб схуднути / © unsplash.com

У прагненні знайти справді дієвий метод схуднення люди часто губляться в потоці суперечливих порад. Одні радять повністю виключити вуглеводи, інші — виснажувати себе інтенсивними тренуваннями чи дотримуватись інтервального голодування. Втім, дієтологиня Челсі ЛеБланк акцентує на іншому важливому чиннику — вона пояснила, скільки клітковини слід щодня вживати, аби ефективно й здорово втрачати вагу.

Знайти оптимальну кількість клітковини у щоденному раціоні — це як підібрати ідеальну формулу для підтримки життєвого тонусу й доброго самопочуття. За загальними рекомендаціями, жінкам варто споживати приблизно 25 грамів клітковини щодня, а чоловікам — близько 38 грамів. Але не варто ставитися до цих цифр як до жорстких норм — це радше орієнтир, ніж закон.

Суть не в тому, щоб скрупульозно рахувати кожен грам, а в тому, щоб регулярно додавати до свого харчування продукти, багаті на клітковину. Уявіть свою тарілку як яскраву мозаїку зі свіжих овочів, соковитих фруктів, цільнозернових культур і бобових — саме ці продукти й є головними союзниками у справі здоров’я.

Найкраще починати поступово — повільне збільшення споживання клітковини допоможе уникнути дискомфорту з боку травлення та забезпечить відчуття ситості на довше. Головна ідея — не кардинальна перебудова раціону, а вдумливе й стабільне збагачення повсякденного меню рослинною їжею, що підтримує здоров’я без зайвих обмежень і стресу.

Цей текст носить виключно ознайомчий характер і не призначений для самостійної діагностики, лікування чи ухвалення медичних рішень. Усі матеріали на сайті ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях і актуальних медичних даних. Якщо ви потребуєте професійної допомоги, діагностики або призначення терапії — обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
368
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