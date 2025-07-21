Як правильно прокидатися, щоб не втрачати можливостей в житті: секрети багатіїв

Як прокидаються багатії / © Pixabay

Реклама

Йдеться не про грошові потоки, а про здорове функціонування мозку. Адже саме він є основним інструментом, коли діло доходить до ухвалення рішень і заробляння грошей. Кожного ранку, вириваючи себе зі сну, ви несвідомо знижуєте його когнітивні можливості.

Що відбувається в нашому мозку під час пробудження

Спробуйте уявити сон як ретельно організований процес, який містить кілька циклів, кожен по 90 хвилин. Протягом всієї ночі ви проходите через три фази: легку, глибоку і швидку. Найбільш вразливим наш мозок є під час фази глибокого сну. В цей момент він відновлюється після вчорашнього дня, впорядковує ваші спогади, очищується від токсинів. Якщо в цей момент ви почуєте різкий звук будильника, це стає справжнім шоком для нервової системи. Організм одразу ж викидає велику кількість кортизолу — гормону стресу.

Замість того, щоб прокинутися бадьорим і сповненим енергії, людина цілий день відчуває себе, наче в тумані. Деякі дослідження, зокрема роботи Метью Вокера з Каліфорнійського університету, доводять, що таке пробудження негативно впливає на мозок, погіршуючи концентрацію, здатність до аналізу, креативність. Але саме вони є найважливішими для успішної кар’єри.

Реклама

Як прокидатися ідеально

Ви можете зробити своє пробудження більш м’яким, якщо правильно синхронізуєте будильник зі своїми біологічними ритмами. Для цього:

Розрахуйте індивідуальні цикли — спробуйте відійти до сну так, щоб загальна його тривалість була кратна 90 хвилинам. Наприклад, ви повинні прокинутися о 7 годині ранку — тоді вам слід лягти спати не пізніше 23:30, але краще о 22:00. Так ви підвищуєте свої шанси прокинутися в ідеальній для мозку фазі швидкого сну. Не натискайте кнопку "відкласти" будильник — кожного разу, коли ви так робите, запускається неповний і неякісний цикл сну. Він посилює дезорієнтацію і втому. Поставте будильник рівно на той час, коли вам потрібно вставати. Використовуйте тихі звуки і світло — не обирайте гучні сигнали для будильника, тихі мелодії, які наростають, підходять набагато краще. Ідеальним варіантом вважається світловий будильник, який імітує сонце, що сходить. Так організм буде поступово пригнічувати вироблення гормону сну (мелатоніну) і краще підготується до пробудження. Створіть свої ритуали — не варто одразу після пробудження хапатися за телефон, краще дайте своєму тілу 5-10 хвилин полежати в тиші і спокої. Потягніться, подивіться у вікно, випийте склянку води — так ви знизите рівень стресу і налаштуєтесь на ефективну роботу.

Налаштувавши сон і пробудження, ви допоможете собі мислити більш ясно, ухвалювати правильні рішення, залишатися протягом дня енергійними. А це значно покращить якість життя і збільшить ваші фінансові можливості.