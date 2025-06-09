Як приготувати новий напій з води та чіа: в чому його користь для організму, як правильно пити

Як правильно пити чіа з водою для схуднення / © Pixabay

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В TikTok та Instagram вже давно завірусився новий тренд зі вживанням чіа. Користувачі цих мереж готують спеціальний напій: з теплої води, половини столової ложки насіння і кількох крапель соку лайму чи лимону. Кажуть, він допомагає покращити травлення, бадьорить і насичує. І дієтологи погоджуються з цим, але додають, що потрібно підійти до вживання новинки з розумом.

Як правильно пити трендовий напій з чіа

Через велику кількість харчових волокон чіа слід вводити в раціон поступово. Особливо, якщо у вас чутливий шлунок. Нутриціологиня з Нью-Йорку Адьяна Кастро пропонує пити за таким графіком:

1-3 день: 120 мл води + 1 ч. ложка чіа;

4-6 день: 240 мл води + 2 ч. ложки чіа;

7-9 день: 360 мл води + 1 ст. ложка чіа;

10-12 день: 540 мл води + 1,5 ст. ложки чіа;

від 13 дня і далі: 720 мл води + 2 ст. ложки чіа.

Обов’язково настоюйте суміш протягом 15-30 хвилин перед вживанням. Спочатку напій п’ється під час або після їжі, а пізніше можна спробувати вживати його для зниження апетиту за 15 хвилин до їжі.

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Чим корисне насіння чіа

Якщо ви просто будете починати свій день зі склянки води, навіть без чіа, це вже буде великим кроком до здоров’я, а з цим насінням звичайна рідина допомагає довше зберігати водний баланс, бадьорить, покращує настрій.

В чіа міститься велика кількість клітковини, яка підтримує мікробіом кишківника, покращуючи регулярність випорожнень, що чудово діє як профілактика закрепів.

Також чіа містить омега-3 жирні кислоти і рослинний білок, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.

Проте, слід пам’ятати, що чіа — це не чарівна пігулка. За словами дієтологів, ви отримаєте користь від його вживання лише за правильного споживання і поєднання з іншими корисними продуктами.

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