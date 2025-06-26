ТСН у соціальних мережах

Як швидко зняти набряк ніг в домашніх умовах: дуже простий спосіб

Щойно приходить літня спека, ми з полегшенням відкладаємо важке взуття, проте саме цей період часто приносить інший дискомфорт — важкість і набряки в ногах. Такі неприємні відчуття виникають не тільки через спеку, а й через сукупність сезонних чинників, що негативно впливають на стан ніг у теплу пору.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зняти набряк ніг в домашніх умовах

Як зняти набряк ніг в домашніх умовах / © Фото з відкритих джерел

Спека є головним чинником, що провокує набряки. Під впливом високих температур кровоносні судини в ногах розширюються й стають більш проникними. Це допомагає тілу охолоджуватися, але водночас ускладнює відтік крові назад до серця. Через це з’являється відчуття тяжкості та помітне набрякання тканин.

До того ж, у спекотну погоду ми рухаємося менше, а це ще більше уповільнює кровообіг і підсилює ризик появи набряків.

Інші причини набряку ніг

Однак спека — не єдина причина, яка негативно впливає на стан ніг. Є ще кілька поширених чинників:

  • Мінімум руху: у спекотну погоду ми схильні менше пересуватись, а це уповільнює кровообіг і провокує застої.

  • Солона їжа: надмірне вживання фастфуду, снеків та продуктів із високим вмістом солі сприяє затримці рідини в організмі.

  • Недостатнє споживання води: коли тілу бракує вологи, це лише погіршує набряки.

До того ж, тривале перебування в одній позі — сидячи чи стоячи, як це часто буває на роботі, — ще більше ускладнює кровообіг і посилює дискомфорт.

Як швидко зняти набряк ніг

Один із найдієвіших і водночас найпростіших методів — покласти ноги так, щоб вони були розташовані вище, ніж серце.

Проте лікарі наголошують, що найефективнішим способом боротьби з набряками є регулярна фізична активність:

  • піші прогулянки;

  • плавання у басейні;

  • спеціальні вправи для стоп, такі як обертання і згинання пальців.

Навіть коротка розминка на кілька хвилин значно покращує кровообіг, переконують експерти.

Водночас не слід забувати про правильний питний режим і збалансоване харчування — це допоможе мінімізувати ризик появи набряків у спекотну пору року.

Чи є якісь інші способи зменшити набряк ніг

Деякі медики радять боротися з набряками за допомогою холодних ванночок для ніг. Так, у відомому американському центрі Hospital for Special Surgery, який спеціалізується на ортопедичних і ревматологічних захворюваннях, дають таку пораду:

Для зменшення набряклості та запалення рекомендується двічі на день по 20 хвилин занурювати ноги у холодну воду. Гаряча вода лише погіршує ситуацію, посилюючи набряки і дискомфорт. Крім того, ефективним є підняття ніг на 15 см вище рівня серця під час сну.

Стаття має винятково інформаційний характер і не є заміною професійної медичної консультації, діагностики чи лікування. У разі виникнення будь-яких проблем зі здоров’ям рекомендуємо звернутися до кваліфікованого лікаря.

