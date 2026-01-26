Як солоні огірки реально впливають на вашу вагу: пояснюємо простими словами

Чи допомагають солоні огірки схуднути / © pexels.com

Чи допомагають солоні огірки схуднути, розповіли у виданні Verywell Health.

Контроль апетиту та відчуття ситості

Яскравий кисло-солоний смак солоних огірків стимулює смакові рецептори та допомагає стримувати бажання перекусити чимось калорійним. До того ж вони на 90% складаються з води, що підтримує гідратацію і створює відчуття насичення.

Мінімум калорій і цукру

Середній солоний огірок (≈65 г) містить лише 5–10 ккал і майже не містить цукру — серйозний плюс у порівнянні з багатьма обробленими перекусами. Але будьте обережні: солодкі мариновані огірки часто містять доданий цукор.

Склад і користь

Солоні огірки — це овочі, ферментовані або мариновані в солі чи оцті. Ферментовані варіанти особливо цінні, бо містять пробіотики — корисні бактерії, що підтримують здоров’я кишківника.

Як обрати найкращий варіант

Дієтологи радять:

обирати огірки з пониженим вмістом натрію;

віддавати перевагу ферментованим огіркам у розсолі, а не маринованим в оцті;

уникати продуктів із доданим цукром.

Додаткові переваги для здоров’я

Солоні огірки багаті на антиоксиданти, вітамін А (бета-каротин) та вітамін K, важливий для здоров’я кісток і нормального згортання крові. Пробіотики у ферментованих огірках можуть позитивно впливати на травлення та зміцнювати імунітет.

Чому один продукт не гарантує схуднення

Втрата ваги можлива лише за умови дефіциту калорій, коли організм витрачає більше енергії, ніж отримує. На цей процес впливають загальний раціон, баланс білків, жирів і вуглеводів, рівень фізичної активності та індивідуальні особливості метаболізму.