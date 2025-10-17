Як визначити свіжість риби під час купівлі / © unsplash.com

Вона багата на омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B та мінерали, які підтримують роботу серця, мозку та імунної системи. Однак навіть найкорисніша риба не принесе користі, якщо продукт неякісний. Несвіжа риба або стейки можуть стати причиною розладу шлунка, а іноді навіть спричинити серйозне харчове отруєння.

На щастя, існує простий та надійний спосіб перевірити свіжість риби, який не потребує спеціального обладнання та підходить для будь-якого виду риби — як свіжої, так і охолодженої.

Все, що потрібно зробити, — занурити рибу у холодну воду. Якщо вона спливає на поверхню, це сигнал, що риба несвіжа. Таку рибу краще не купувати і не готувати. Якщо ж риба опускається на дно, її можна сміливо використовувати для приготування страв, не турбуючись про здоров’я.

Як це працює? Причина в тому, що у риби, яка починає псуватися, у кишківнику та плавальному міхурі накопичуються бактерії. Вони виділяють гази, які піднімають рибу на поверхню. Крім того, під час розкладання тканин виділяється метан, що додає продукту плавучості. Цей природний процес допомагає швидко визначити свіжість без додаткових тестів.

Ще кілька лайфгаків для тих, хто хоче бути впевненим у якості риби:

Звертайте увагу на запах: свіжий продукт має легкий морський аромат, без різких або «гнильних» ноток.

Оцінюйте зовнішній вигляд: очі риби повинні бути прозорі й блискучі, луска — щільно прилягати, а м’ясо — пружне на дотик.

Перевіряйте упаковку: якщо риба вже упакована, зверніть увагу на дату виробництва та термін зберігання, а також на відсутність рідини з мутним осадом.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете завжди насолоджуватися свіжою та безпечною рибою, а приготовані страви будуть не тільки смачними, а й корисними для здоров’я.