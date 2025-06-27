Як впливає квас на організм: скільки його можна випити без шкоди для здоров’я

Квас: користь і шкода / © wikimedia.org

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Квас — це автентичний напій слов’янського походження, який виготовляють шляхом природного бродіння на основі хлібної сировини. Для цього традиційно використовують пшеничний, житній або ячмінний хліб. Існують два основні способи приготування: один базується на заквасці з підсушеного хліба, інший — на ферментації солоду. Про це повідомляють в Cambridge University Press.

У домашніх умовах квас зазвичай готують із підпеченого або підсушеного житнього чи чорного хліба, який нагадує грінки. До складу часто входять цукор, дріжджі, закваска, а також свіжі чи сушені фрукти — наприклад, яблука або родзинки — для покращення смаку й активації бродіння.

На промислових підприємствах напій виготовляють переважно на основі закваски, а технологічний процес нерідко включає пастеризацію та додавання консервантів, що дозволяє суттєво подовжити термін його зберігання.

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Квас: в чому його користь для організму

Основна цінність квасу полягає в його унікальному складі: цей напій містить живі культури — молочнокислі бактерії та дріжджі, які формують корисну мікрофлору. У ньому присутні вуглеводи, білки, амінокислоти, органічні кислоти (зокрема молочна й оцтова), а також мінімальна кількість етанолу — не більше 1%.

Квас також багатий на вітаміни та мінерали, що походять як із початкових інгредієнтів, так і виникають у процесі природної ферментації. Водночас хімічний склад фабричного квасу може суттєво різнитися залежно від технології виробництва та торгової марки.

Цей напій вважається безпечним для людей різного віку, адже вміст алкоголю в ньому мізерний. Проте домашній квас має значно вищу харчову цінність порівняно з магазинним: у ньому майже вдвічі більше клітковини й утричі менше цукру. Тому для тих, хто прагне натурального смаку та максимальної користі, найкраще готувати квас самостійно.

Скільки квасу можна випивати на день

Для дорослих без медичних протипоказань оптимальним вважається споживання 1–2 склянок квасу на добу (приблизно 250–500 мл). Така порція не лише безпечна, а й корисна: напій містить вітаміни групи B, органічні кислоти та пробіотики, які підтримують роботу шлунково-кишкового тракту.

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Дітям слід обмежити споживання до 1 склянки на день через природне бродіння продукту та незначний вміст алкоголю. Вагітним, а також людям із хронічними хворобами перед вживанням квасу варто порадитися з лікарем.

Надмірне споживання квасу може спричинити здуття живота, відчуття важкості чи інші неприємні симптоми з боку травної системи, тому важливо дотримуватись помірності.

Зверніть увагу: ця стаття має суто інформаційний характер і не є медичною порадою. Перед зміною раціону або вживанням продуктів бродіння, зокрема квасу, рекомендується проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або особливі потреби в харчуванні.