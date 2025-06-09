Як знизити холестерин в домашніх умовах: як покращити самопочуття без ліків

Як знизити холестерин

Реклама

Як знизити холестерин в домашніх умовах: результати досліджень

Нові дослідження, проведені вченими з Іллінойського технологічного інституту, проливають світло на простий та бюджетний спосіб боротьби з високим рівнем холестерину та покращення здоров’я серця. Виявляється, що щоденне вживання всього однієї баночки консервованого нуту або чорної квасолі може значно знизити ризик серцевих захворювань, таких як серцеві напади та інсульти.

Тримісячне дослідження показало вражаючі результати — учасники з підвищеним рівнем холестерину, які щодня споживали одну банку нуту, спостерігали нормалізацію показників. Аналогічний ефект був зафіксований і у групі, що вживала чорну квасолю.

Ключовим механізмом такого впливу є здатність бобових стимулювати ріст корисних бактерій у кишківнику. Ці бактерії, своєю чергою, відіграють важливу роль у процесі виведення надлишкового холестерину з крові, що допомагає запобігти утворенню небезпечних бляшок у судинах.

Реклама

Як вживати корисні продукти: рекомендації експертів

Професорка Морганн Сміт, яка очолювала дослідження, наголошує на важливості включення бобових до щоденного раціону, особливо для тих, хто має проблеми з холестерином. «Це доступний і ефективний спосіб покращити загальний стан здоров’я та знизити ризик хронічних захворювань», — зазначила вона.

Професорка Сміт також підкреслила простоту інтеграції нуту та квасолі в щоденне меню. Їх можна додавати до салатів, супів, гарнірів, або ж вживати як самостійну страву з рисом. Важливо, що форма приготування бобових не має значення — ефективними є як консервовані, так і сушені, та заморожені продукти.

У порівнянні з високою вартістю медичних препаратів та спеціалізованих дієт, такі продукти, як нут, стають справжнім «суперфудом» для тих, хто прагне зберегти здоров’я серця.

Це дослідження підтверджує, що не завжди потрібні дорогі рішення для підтримки здоров’я. Прості, бюджетні та легкодоступні продукти, такі як нут і квасоля, можуть стати ключовим елементом у профілактиці серцево-судинних захворювань та сприяти довголіттю.

Реклама

Залишається відкритим питання подальших досліджень для детальнішого вивчення впливу різних видів бобових та оптимальних дозувань для досягнення максимального ефекту.