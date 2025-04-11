Як зовнішньо проявляється підвищенний холестерин / © Фото з відкритих джерел

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Цю інформацію озвучив лікар загальної практики National Health Service Халід Залмай на своєму YouTube-каналі. Він зазначив, що високий рівень холестерину не завжди можна визначити лише за результатами аналізів крові, оскільки цей стан має певні симптоми.

Ось, на що слід звернути особливу увагу:

Жовті горбки біля повік. Це явище, яке медики називають ксантелазмою. Виникає, коли організм накопичує надмірний холестерин навколо очей, пояснює Халід Залмай. За його словами, ви можете побачити невеликі жовтуваті піднесення на шкірі, які не болять і не сверблять, але можуть вказувати на проблеми з холестерином, діабет або інші захворювання.

Жовті або червонуваті шишки. Вони також можуть свідчити про високий рівень холестерину, особливо коли підвищені тригліцериди. Ці шишки, відомі як ксантоматоз, можуть з’являтися на будь-якій частині тіла — від ступнів і кистей до сідниць, зазначає лікар.

Рогівкова дуга. Це сіре або біле кільце навколо роговиці ока, яке може бути ознакою високого рівня жиру в крові та холестерину. Хоча це утворення не впливає на зір, воно не зникає без лікування і найчастіше зустрічається у людей старше 80 років.

Шишки або припухлості на колінах, пальцях чи ліктях. Ці набряки можуть виникати, коли надмірний холестерин накопичується в різних частинах тіла. Зазвичай це спостерігається у людей з генетично зумовленою гіперхолестеринемією — коли високий рівень холестерину не пов’язаний з поганими звичками, а є наслідком спадковості. За словами лікаря, приблизно одна людина з 250 страждає від цього захворювання.

Цей матеріал носить лише інформаційний характер і не є рекомендацією для постановки діагнозу або самостійного лікування.

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