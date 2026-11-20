ФІльтр-кава

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Кава для багатьох людей стала невіддільною частиною ранкового ритуалу. Хтось віддає перевагу міцному еспресо, інші обирають американо, капучино або звичайну розчинну каву. Проте різні способи приготування напою впливають не лише на його смак та аромат, а й на склад речовин, які потрапляють в організм.

Кава містить природні антиоксиданти, зокрема поліфеноли, які допомагають захищати клітини від окиснювального стресу. Деякі способи приготування можуть збільшувати вміст сполук, здатних впливати на рівень холестерину.

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Американське видання Health разом із фахівцями з харчування проаналізувало вісім популярних різновидів кави та визначило, які з них можуть бути кращим вибором для щоденного споживання.

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Яка кава найкорисніша для здоров’я

1. Чорна фільтр-кава

Перше місце в добірці посіла звичайна чорна кава, приготовлена методом фільтрації. Для цього гарячу воду пропускають через мелені кавові зерна, використовуючи паперовий фільтр.

Головна перевага такого способу — зменшення кількості кафестолу та кахвеолу. Це природні речовини, що містяться в кавових зернах і належать до групи дитерпенів. За регулярного надмірного споживання вони можуть підвищувати рівень холестерину в крові.

Паперовий фільтр затримує значну частину цих сполук, водночас дозволяючи отримати напій із характерним кавовим смаком і поліфенолами.

Цю особливість підтверджує дослідження, опубліковане в Національній медичній бібліотеці США. У ньому вчені встановили, що нефільтрована варена кава підвищувала рівень холестерину порівняно з кавою, пропущеною через паперовий фільтр.

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Тому людям, які регулярно п’ють каву та стежать за рівнем холестерину, варто звернути увагу саме на цей спосіб приготування.

2. Американо

Американо готують на основі еспресо, додаючи до нього гарячу воду. Завдяки цьому напій має більший об’єм і м’якший смак, але зберігає основні властивості кави.

За словами дієтологині Джулі Стефанскі, яку цитує видання Health, в однаковому об’ємі еспресо та американо можуть містити більше поліфенолів, ніж фільтрована кава. Проте зазвичай фільтр-каву п’ють більшими порціями, тому загальна кількість отриманих антиоксидантів може бути вищою.

Американо без цукру та солодких сиропів стане хорошим вибором для тих, хто віддає перевагу менш концентрованій каві й хоче уникнути зайвих калорій.

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3. Еспресо

Еспресо — концентрована кава, яку отримують шляхом пропускання гарячої води під тиском через дрібно мелені зерна. Попри невеликий об’єм, одна порція містить помітну кількість кофеїну та інших природних сполук кави.

Перевага еспресо полягає в тому, що його зазвичай подають невеликими порціями. Це дозволяє контролювати кількість випитого напою.

Проте людям, чутливим до кофеїну, потрібно бути обережними. Кілька порцій еспресо поспіль можуть спричинити нервозність, прискорене серцебиття та порушення сну.

Також варто враховувати, що еспресо не проходить паперової фільтрації, тому за вмістом речовин, які впливають на холестерин, відрізняється від фільтр-кави.

4. Кава з рослинним молоком

Кава з рослинним молоком також увійшла до переліку напоїв, які можуть бути частиною збалансованого харчування.

Найчастіше використовують вівсяне, соєве, мигдальне або рисове молоко. Проте їхня харчова цінність суттєво відрізняється.

Наприклад, соєві напої зазвичай містять більше білка, ніж мигдальні або рисові. А деякі види рослинного молока додатково збагачують кальцієм та вітаміном D.

Водночас під час купівлі варто звертати увагу на склад продукту. Рослинне молоко з доданим цукром може помітно збільшувати калорійність готового напою. Для щоденного споживання краще обирати несолодкі варіанти.

5. Колд-брю

Колд-брю — кава, яку готують без використання гарячої води. Мелені зерна настоюють у холодній воді або воді кімнатної температури протягом кількох годин. У результаті отримують напій із м’якшим смаком і менш вираженою гіркотою.

Колд-брю нерідко рекомендують людям, яким звичайна кава здається надто кислою. Проте відчуття кислотності залежить від сорту зерен, ступеня обсмажування та способу приготування. За вмістом основних поживних речовин несолодкий колд-брю загалом подібний до звичайної кави.

Водночас концентрований колд-брю може містити багато кофеїну, тому важливо враховувати розмір порції та ступінь розведення.

6. Нітро-кава

Нітро-кава, або nitro cold brew, — різновид холодної кави, насиченої азотом. Завдяки цьому напій набуває ніжної пінної текстури, яка нагадує вершкову. При цьому для створення такого ефекту не обов’язково додавати молоко чи вершки. Нітро-кава може мати природний солодкуватий присмак, хоча цукор до неї не додають.

Однак готові напої, які продають у банках, іноді містять підсолоджувачі, ароматизатори та інші добавки. Тому перед купівлею варто перевіряти етикетку. Найкращий варіант — нітро-кава без доданого цукру.

7. Грибна кава

Грибна кава — відносно новий напій, який готують із кавових зерен та висушених грибів або грибних екстрактів.

Залежно від рецептури до складу можуть входити різні види грибів, які містять біологічно активні речовини. Оскільки частину кави замінюють грибними компонентами, такий напій іноді містить менше кофеїну.

Проте це не означає, що грибна кава автоматично корисніша за звичайну. Її харчова цінність залежить від конкретних інгредієнтів, їхньої кількості та способу обробки.

Крім того, переконливих клінічних доказів того, що грибна кава має особливі переваги для здоров’я порівняно зі звичайною, поки недостатньо.

8. Розчинна кава

Розчинна кава посіла восьме місце в добірці, однак це не означає, що вона шкідлива.

Її виготовляють зі звичайної завареної кави, з якої видаляють воду. У результаті отримують порошок або гранули, які швидко розчиняються. Розчинна кава також містить кофеїн та антиоксидантні сполуки. Їхня кількість залежить від сировини й технології виробництва.

Важливо розрізняти звичайну розчинну каву та готові суміші «3 в 1». Якщо перша зазвичай складається лише з кавового екстракту, то друга може містити значну кількість цукру, рослинних жирів та ароматизаторів.

Тому для щоденного споживання краще обирати розчинну каву без додаткових інгредієнтів.

Яка кава може підвищувати холестерин

На особливу увагу заслуговують способи приготування кави без паперового фільтра.

До них належать кава у френч-пресі, кава по-турецьки та деякі інші різновиди нефільтрованої кави. Під час такого приготування в напій потрапляє більше кафестолу та кахвеолу.

Наукові дослідження показують, що ці речовини здатні підвищувати концентрацію холестерину, особливо за регулярного споживання великих порцій нефільтрованої кави.

Водночас це не означає, що від улюбленого способу приготування потрібно повністю відмовлятися. Значення мають кількість напою, частота його вживання та індивідуальні показники здоров’я.

Скільки кави можна пити щодня

Навіть корисний за складом напій може спричиняти небажані наслідки, якщо споживати забагато кофеїну.

За рекомендаціями Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), для більшості здорових дорослих людей споживання до 400 мг кофеїну на добу зазвичай не пов’язане з негативними наслідками.

Однак точна кількість кофеїну в чашці залежить від сорту кави, способу приготування та об’єму порції.

Надмірне споживання може викликати прискорене серцебиття; тривожність і дратівливість; проблеми із засинанням; головний біль; дискомфорт у шлунку.

Під час вагітності, за наявності певних захворювань або приймання окремих ліків допустима кількість кофеїну може бути меншою.

Яку каву краще обирати на щодень

Якщо головна мета — отримати від кави максимум користі без зайвого цукру та насичених жирів, одним із найвдаліших варіантів є чорна кава, приготовлена через паперовий фільтр. Вона містить природні антиоксиданти, а фільтрація зменшує кількість речовин, здатних підвищувати холестерин.

Водночас американо, еспресо та звичайна розчинна кава без цукру також можуть бути частиною збалансованого харчування.

Найважливіше — звертати увагу не лише на спосіб приготування, а й на склад напою, кількість доданого цукру та загальне споживання кофеїну протягом дня.

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