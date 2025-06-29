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Щоб не застудитися: лікарі назвали мінімальну температуру води в річці, за якої можна купатися
Вже кінець червня, тож чимало людей устигли побувати в басейнах та аквапарках. У критих водних центрах температура води підтримується на комфортному рівні, що дозволяє плавати без ризику для здоров’я. Інакша ситуація з відкритими водоймами, зокрема річками, де вода ще може бути надто прохолодною.
Багато людей, особливо мешканці сіл і невеликих містечок, надають перевагу відпочинку на річці. Водночас важливо дочекатися, поки вода достатньо прогріється. Адже як дорослі, так і діти можуть швидко підхопити застуду вже після першого занурення. У цій публікації детально з’ясуємо, якою саме повинна бути температура води, щоб купання було безпечним для здоров’я.
Передусім усе залежить від індивідуального сприйняття: для одних комфортна температура води — це +27–28 °C, інакше купатися некомфортно, а інші без проблем заходять у воду, яка прогрілася лише до +18–20 °C. Тому важливо прислухатися до власного тіла й не змушувати себе пірнати в прохолодну воду, якщо вона здається вам надто холодною.
Загалом найприємніше купатися, коли температура води коливається в межах +22–25 °C. Проте вирішальним є не лише термометр — слід зважати також на погодні умови, наявність сонця, атмосферний тиск, глибину водойми та силу хвиль. Для фізично здорової дорослої людини цілком прийнятною вважається вода з температурою близько +21 °C, однак у ній не варто перебувати занадто довго, аби не переохолодитися.
Не менш важливо пам’ятати: одразу після приймання їжі заходити у воду не рекомендується — варто дати організму час на травлення й почекати принаймні дві години. А після купання, особливо якщо день прохолодний, обов’язково потрібно насухо витертись і переодягтися в сухий одяг. Це допоможе уникнути переохолодження та вбереже від застуди.