Яка шкода від довготривалого сну: виявляється, він може бути небезпечнішим за недосипання

Чому не можна довго спати: чим такий сон шкідливий / © Pixabay

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Розповідаємо, скільки саме годин сну вважається безпечною нормою для здоров’я. І як саме надмірний сон впливає на організм.

Скільки годин потрібно спати

Сон — одна з трьох ключових основ здоров’я людини поряд із харчуванням і фізичною активністю. Саме під час сну наш організм запускає важливі процеси, які забезпечують відновлення тіла й розуму: зміцнюються м’язи, стабілізується емоційний стан, формується пам’ять і готуються ресурси для нового дня.

За даними австралійського Фонду здорового сну — провідної організації, яка надає достовірну інформацію про культуру сну, — дорослим варто спати щонайменше 7–9 годин на добу.

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Деякі люди, через особливості організму, можуть висипатися і за коротший час. Проте для більшості тривалість сну менша за 7 годин негативно позначається навіть уже наступного дня: знижується енергія, псується настрій, зростає дратівливість і складніше зосередитись.

Якщо ж хронічно недосипати, це значно підвищує ризики серйозних захворювань:

серцевих нападів і інсультів,

порушення роботи обміну речовин та розвитку діабету 2 типу,

психоемоційних розладів — зокрема тривожності й депресії,

а також онкології й навіть передчасної смерті.

Чи шкідливий надмірний сон

Про те, що надмірний сон може бути значно шкідливішим за недосипання, зрозуміли вчені з Університету Земмельвайса (Угорщина) та Центру медичних наук Університету Оклахоми (США), які провели масштабне когортне дослідження. Вони проаналізували дані з 79 наукових праць, де за станом здоров’я учасників стежили щонайменше один рік. Мета — з’ясувати, як кількість сну впливає на тривалість життя.

Результати виявилися промовистими. Люди, які регулярно спали менше 7 годин на добу, мали на 14% вищий ризик смерті порівняно з тими, хто спав у межах 7–8 годин. Такий висновок очікуваний, адже негативний вплив недосипання на здоров’я вже добре досліджений.

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Але найцікавіше — далі. Виявилось, що надмірна тривалість сну може бути ще небезпечнішою: у тих, хто спав понад 9 годин, ризик смерті зростав на 34%. Тобто спати забагато — це не просто не корисно, а потенційно шкідливо.

Ці дані узгоджуються з дослідженням 2018 року, яке проаналізувало 74 попередні роботи. Тоді також встановили зв’язок між сном понад 9 годин і підвищеною смертністю — приблизно на 14%.

Крім того, надто довгий сон нерідко супроводжується проблемами зі здоров’ям, зокрема:

депресивними станами,

хронічними болями,

набором ваги,

порушенням метаболізму.

Попри це, варто розуміти: науковці лише зафіксували статистичну кореляцію — тобто співіснування явищ. Це не доводить, що саме довгий сон є причиною хвороб чи скорочення тривалості життя. Але така тенденція точно заслуговує на увагу.

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