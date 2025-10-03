ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Яка цибуля найкорисніша: біла, жовта чи фіолетова — хто її повинен їсти щодня, кому вона протипоказана

Цибуля — незамінний компонент української кухні. Її цінують не лише за аромат і смак, а й за потужний вплив на здоров’я. Існує безліч видів цього універсального овоча: жовта, біла, фіолетова, цибуля-порей. Але яка з них справді найбільш поживна і корисна для організму?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яка цибуля найкорисніша для здоров'я

Яка цибуля найкорисніша для здоров’я / © unsplash.com

Як зазначає Андрій Маковецький, усі види цибулі — від ніжного зеленого пір’я до насиченої фіолетової — багаті на флавоноїди (кверцетин), сірковмісні сполуки та пребіотики, що підтримують імунітет, серцево-судинну систему та мікробіом кишківника. Комбінуючи різні сорти, можна створити справжній суперфуд.

Види цибулі та їх особливості

Жовта цибуля відома насиченим гоструватим смаком і рекордним вмістом кверцетину — потужного антиоксиданту. Ідеальна для тушкованих страв, м’ясних рагу та соусів, де потрібен глибокий аромат.

Біла цибуля відрізняється делікатною солодкуватістю. Хоч у ній менше антиоксидантів, зате більше фітонцидів, які природно борються з бактеріями. Її смак робить її чудовим вибором для свіжих салатів, соусів сальса та мексиканських страв.

Фіолетова (червона) цибуля має солодкуватий смак із легкою пікантністю. Антоціани, що містяться в ній, підтримують здоров’я судин і уповільнюють старіння шкіри. Найкраще підходить сирою для салатів, карпачо, маринадів або гуакамоле, додаючи яскравий колір та аромат.

Зелена цибуля (пір’я) дарує ніжний трав’янистий смак і справжній вітамінний заряд: вітамін С, фолієва кислота, калій. Вона відмінно доповнює свіжі салати, омлети та гарніри.

Цибуля-порей відома м’яким, майже безгострим смаком. Багата на інулін, калій, марганець і вітамін К, вона ідеальна для крем-супів, овочевих рагу та легких салатів — користь без різкого запаху.

Корисні властивості цибулі

  • Антиоксидантний захист: кверцетин і антоціани борються з вільними радикалами та уповільнюють старіння клітин.

  • Серцево-судинна підтримка: регулярне вживання допомагає знизити “поганий” холестерин (LDL) і стабілізувати тиск.

  • Протизапальна та антибактеріальна дія: фітонциди пригнічують ріст бактерій і грибків.

  • Поліпшення роботи кишківника: інулін та фруктоолігосахариди живлять корисні бактерії, підтримуючи мікробіом.

Кому цибуля особливо корисна

  • Людям із підвищеним тиском — нормалізує судинний тонус.

  • Тим, хто прагне зміцнити імунітет і знизити ризик застуд.

  • За дефіциту клітковини — природне джерело пребіотиків.

  • Для підтримки здорового мікробіому та травлення.

Кому варто обмежити або уникати

  • Людям із виразковою хворобою або гастритом у фазі загострення — свіжа цибуля може подразнювати слизову.

  • Тим, хто має синдром подразненого кишківника — можливо здуття.

  • За рефлюксної хвороби (ГЕРХ) — може посилювати печію.

  • Алергікам — у разі індивідуальної непереносимості.

Як отримати максимальну користь

Нарізайте цибулю за 10 хвилин до термічної обробки — це активує сірковмісні сполуки. Частину цибулі споживайте сирою, щоб зберегти вітамін С і фітонциди.

Поєднуйте з часником — разом вони посилюють антибактеріальні та кардіозахисні властивості. Для зменшення запаху: видаліть серцевину або нарізайте мокрим ножем. Цибуля-порей теж чудова альтернатива.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie