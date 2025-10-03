Яка цибуля найкорисніша для здоров’я / © unsplash.com

Як зазначає Андрій Маковецький, усі види цибулі — від ніжного зеленого пір’я до насиченої фіолетової — багаті на флавоноїди (кверцетин), сірковмісні сполуки та пребіотики, що підтримують імунітет, серцево-судинну систему та мікробіом кишківника. Комбінуючи різні сорти, можна створити справжній суперфуд.

Види цибулі та їх особливості

Жовта цибуля відома насиченим гоструватим смаком і рекордним вмістом кверцетину — потужного антиоксиданту. Ідеальна для тушкованих страв, м’ясних рагу та соусів, де потрібен глибокий аромат.

Біла цибуля відрізняється делікатною солодкуватістю. Хоч у ній менше антиоксидантів, зате більше фітонцидів, які природно борються з бактеріями. Її смак робить її чудовим вибором для свіжих салатів, соусів сальса та мексиканських страв.

Фіолетова (червона) цибуля має солодкуватий смак із легкою пікантністю. Антоціани, що містяться в ній, підтримують здоров’я судин і уповільнюють старіння шкіри. Найкраще підходить сирою для салатів, карпачо, маринадів або гуакамоле, додаючи яскравий колір та аромат.

Зелена цибуля (пір’я) дарує ніжний трав’янистий смак і справжній вітамінний заряд: вітамін С, фолієва кислота, калій. Вона відмінно доповнює свіжі салати, омлети та гарніри.

Цибуля-порей відома м’яким, майже безгострим смаком. Багата на інулін, калій, марганець і вітамін К, вона ідеальна для крем-супів, овочевих рагу та легких салатів — користь без різкого запаху.

Корисні властивості цибулі

Антиоксидантний захист: кверцетин і антоціани борються з вільними радикалами та уповільнюють старіння клітин.

Серцево-судинна підтримка: регулярне вживання допомагає знизити “поганий” холестерин (LDL) і стабілізувати тиск.

Протизапальна та антибактеріальна дія: фітонциди пригнічують ріст бактерій і грибків.

Поліпшення роботи кишківника: інулін та фруктоолігосахариди живлять корисні бактерії, підтримуючи мікробіом.

Кому цибуля особливо корисна

Людям із підвищеним тиском — нормалізує судинний тонус.

Тим, хто прагне зміцнити імунітет і знизити ризик застуд.

За дефіциту клітковини — природне джерело пребіотиків.

Для підтримки здорового мікробіому та травлення.

Кому варто обмежити або уникати

Людям із виразковою хворобою або гастритом у фазі загострення — свіжа цибуля може подразнювати слизову.

Тим, хто має синдром подразненого кишківника — можливо здуття.

За рефлюксної хвороби (ГЕРХ) — може посилювати печію.

Алергікам — у разі індивідуальної непереносимості.

Як отримати максимальну користь

Нарізайте цибулю за 10 хвилин до термічної обробки — це активує сірковмісні сполуки. Частину цибулі споживайте сирою, щоб зберегти вітамін С і фітонциди.

Поєднуйте з часником — разом вони посилюють антибактеріальні та кардіозахисні властивості. Для зменшення запаху: видаліть серцевину або нарізайте мокрим ножем. Цибуля-порей теж чудова альтернатива.