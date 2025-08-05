Яка дієта може призвести до старіння / © www.freepik.com/free-photo

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Попит на так звані корисні продукти, зокрема, м’ясо на рослинній основі, безглютенові батончики, рисові хлібці останніми роками буквально вибухнув.

Про це йдеться на dailymail.

«Я працюю персональною тренеркою 25 років — і ніколи не їм цей „здоровий“ продукт, адже він прискорює старіння», — сказала фітнес-тренерка та експертка зі здоров’я Трейсі Камполі.

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Після численних тривожних повідомлень про шкоду надмірного споживання обробленого м’яса, глютену й очищених вуглеводів, полиці супермаркетів заповнилися «рослинним м’ясом», гранолою з горіхів і зернових.

Але, як застерігає тренерка, ці так звані «здорові» продукти можуть фактично пришвидшувати старіння організму, викликаючи хронічне запалення й помітні ознаки старіння.

За словами Камполі, багато популярних замінників м’яса не містять достатньо білка, зате насичені додатковими інгредієнтами, такими як рослинні олії, сіль і стабілізатори.

Вона проаналізувала 5 популярних «здорових продуктів», які насправді оброблені. І назвала таке м’ясо одним із найшкідливіших для здоров’я.

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«Те, що продукт на рослинній основі — ще не означає, що він корисний. Завжди читайте етикетки», — попередила вона.

Близько 12% людей у Великій Британії дотримуються безм’ясної дієти, зокрема через побоювання щодо хвороб серця та онкології, пов’язаних із червоним м’ясом.

«Деякі з „корисних“ альтернатив насправді можуть шкодити вашій шкірі й пришвидшувати поява зморшок», — каже Камполі.

Штучне м’ясо та олії, що старять

«Ви можете думати: „Я відмовляюсь від червоного м’яса заради серця, зниження натрію й захисту планети“ — але натомість отримаєте додаткові зморшки на обличчі», — каже тренерка.

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Багато популярних брендів у приготуванні рослинного м’яса використовують олії, що викликають запалення в організмі.

Йдеться про такі олії, як соняшникова, ріпакова. Їх вважають «корисною» альтернативою тваринним жирам, оскільки вони містять поліненасичені жири.

Але зараз вони стали об’єктом гострих дискусій.

«Ці олії створюють окислювальний стрес, що пришвидшує старіння клітин», — пояснює Камполі.

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Особливо шкідливим є надлишок омега-6 жирних кислот, які руйнують клітини шкіри й сприяють утворенню зморшок.

Сіль, набряки та тьмяна шкіра

Замінники м’яса також можуть містити більше солі, ніж звичайне м’ясо — щоб відтворити його смак.

«Це може викликати здуття та зробити шкіру набряклою», — каже експертка.

Надлишок натрію призводить до зневоднення, високого тиску, ризику інсульту — і до сухості шкіри. А зволоження зсередини — ключ до молодої зовнішності.

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Інші продукти зі списку небажаних

Серед інших так званих «здорових» продуктів, які Камполі не рекомендує:

хліб із цільнозернового борошна з прихованим цукром;

гранола;

рисові хлібці;

безглютенові снеки.

«Такі продукти містять приховані цукри, які сприяють глікації — процесу, що пошкоджує колаген, викликає в’ялість шкіри та помітне старіння», — пояснює вона.

Нові дані науковців

Дослідження у Великій Британії показало: люди, які харчуються мінімально обробленими продуктами, втрачають удвічі більше ваги, ніж ті, хто вживає ультраоброблені продукти (UPFs).

Також така дієта допомагає краще контролювати голод і знижує ризик переїдання.

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Втім, на тиск, пульс, функцію печінки чи рівень холестерину UPF-дієта не мала суттєвого впливу.

Вчені наголошують: не всі ультраоброблені продукти — однозначно шкідливі, але багато з них варто обмежувати.

Зауважимо, що ця стаття має винятково інформаційний характер і не є закликом до будь-яких дій або рекомендацією щодо лікування.

Нагадаємо, лікарі також назвали небезпечну їжу, від якої слід відмовитися насамперед.

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